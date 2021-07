Populația Republicii Moldova ajunge la situația anilor '50, după epurările comuniste

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Nordul Italiei se confruntă cu noi inundații. În urma acestora au dus și la alunecări de teren și pagube materiale. În plus, mulți oameni au rămas blocați în propriile locuințe, după ce casele le-au fost parțial acoperite de bolovanii aduși de ape, informează B1 TV.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora, liderul de la Casa Albă nu cunoaște suficient Rusia, având în vedere că afirmațiile...

De la obţinerea independenţei, populația Republicii Moldova s-a redus cu un milion și jumătate. Cu tot cu oamenii care trăiesc în regiunea separatistă transnistreană, cifra ajunge la 2,9 milioane. În 1991, populația constituia peste 4,3 milioane. Economistul Veaceslav Ioniță arată într-o analiză marca IDIS Viitorul că dacă ritmul depopulării se va păstra, în scurt timp statisticile demografice se vor apropia de nivelul anilor '50. Factorii care au contribuit la acest fenomen nefast sunt sporul natural negativ, migrația permanentă și temporară. În ultimii 25 de ani, în Republica Moldova s-a înregistrat spor natural negativ. Pe malul drept al Nistrului, unde autoritățile operează cu statistici exacte, au decedat în ultimii 30 de ani cu 69 de mii mai multe persoane decât s-au născut. Estimările din Transnistria arată o cifră de 27 de mii. În total, sporul natural negativ atinge nivelul de 100 de mii. Peste hotare locuiesc peste un milion de moldoveni. Aproximativ 40 de mii s-au dezis de Republica Moldova și nu mai au de gând să se întoarcă acasă, renunțând la cetățenie. Statistica e totuși mult mai gravă pentru că există și migrația sezonieră, adică acei moldoveni care muncesc câteva luni în an peste hotare. Î n zona controlată de Chișinău, fiecare al patrulea cetățean este plecat, iar în regiunea separatistă - fiecare al treilea cetățean. În 2021, potrivit decretelor prezidențiale, aproxmativ 400 de moldoveni s-au dezis de cetățenia Republicii Moldova, 367 de cereri de renunțare la cetățenie au fost aprobate. Majoritatea cazurilor se referă la persoanele stabilite peste hotare împreună cu familiile lor.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

