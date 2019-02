Popularitatea PDM crește pentru că se concentrează nu doar pe problemele Chișinăului

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

"Electroșoc", "semnal foarte negativ" .... După recenta arestare a unor investitori occidentali, acuzați de fraudă, mediul de afaceri din Rusia se teme de consecințe dezastruoase în ceea ce privește finanțările externe, de care țara are nevoie cu disperare...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

După prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, conflictul ideologic din secolul 20 părea să se fi încheiat: capitalismul câştigase, iar socialismul devenise echivalent al eşecului economic şi al opresiunii politice, scrie The Economist.

Partidul Democrat din Moldova este singura formațiune care a înțeles că politica nu se face doar la Chișinău, că marea masă de alegători din Republica Moldova se află în spațiul rural. Din acest motiv, partidul a început toate proiectele dedicate omului din spațul rural: „Drumuri bune”, „Prima casă” etc. De această părere este jurnalistul Victor Nichituș, transmite IPN.

