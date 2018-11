Poroșenko: ADERAREA Ucrainei la UE se va face în CAȚIVA ANI, nu în câteva decenii

Dosarul aderării depline a Ucrainei la Uniunea Europeană se rezolvă în câțiva ani, nu în decenii, a declarat cu convingere președintele ucrainean Petro Poroșenko, în timpul unei întâlniri cu studenții de la Universitatea Națională de Comerț și Economie din Kyiv, informează Adevarul European.



„Aceasta nu este o chestiune de decenii, ci de ani”, a spus Petro Poroșenko. Totodata, președintele îi sfătuia pe studenți să nu se lege de dată, menționând exemplul obtinerii regimului liberalizat de vize cu UE. Poroșenko a explicat că a anunțat de cateva ori data greșita, pentru „presiuni asupra UE”.

Potrivit lui Poroșenko, pașii necesari pentru apropierea de UE sunt specificati în Acordul de asociere. „Am definit deja clar ceea ce trebuie făcut. Dacă citiți Acordul de asociere, totul este acolo”, a spus președintele.

„Am spus că acest lucru (Acordul de asociere – n.r.) este programul meu prezidențial. De ce? Pentru că am semnat Acordul de asociere. La fel cum am fost implicat în crearea zone de comerț liber – unul dintre acordurile cele mai ambitioase pe care îl are Uniunea Europeană (cu Ucraina). Marea Britanie trebuie să lucreze în continuare pentru a obtine condiții egale cu cele ale Ucrainei”, a spus Poroșenko.

El a adăugat că, pentru integrarea în UE, Ucraina trebuie „să-și facă temele” – să reformeze majoritatea industriilor și să formeze o infrastructură putrenică de lupta cu corupția.



Paginaderusia.ro