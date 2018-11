Poroșenko despre LEGEA MARȚIALĂ: „Nu sunt niște JOCURI. Țara se afla sub amenințarea unui RĂZBOI TOTAL”

Ucraina se află sub amenințarea unui război total cu Rusia, de aceea era necesar să se decreteze legea marțială în țară, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țară.



Poroșenko a spus ca incidentul din Marea Azov de pe 25 noiembrie a fost „un eveniment extrem pentru prima dată în 4,5 ani de agresiune rusă”.

„În mod oficial, fără sa-si scoata insemnele militare, fără ”omuleți verzi”, navele de război ruse au atacat în număr superior ambarcațiuni ale marinei ucrainene”, a spus Poroșenko.

El a prezentat reporterilor imagini de satelit care arata concentrare mare de tancuri ruse lângă granița ucraineană. „După cum puteți vedea, numărul tancurilor la bazele situate de-a lungul frontierei noastre a crescut de trei ori. Pentru ce au fost aduse acolo? Numărul de unități armate care au fost dislocate de-a lungul frontierei noastre și pe întreaga lungime a crescut dramatic. Această creștere nu este justificată”, – a spus Poroșenko.

„Așadar, nu vreau să se creadă că acestea sunt niste jocuri. Țara se afla sub amenințarea unui război total cu Federația Rusă”, a subliniat el.

De asemenea, președintele Ucrainei a prezentat date privind creșterea semnificativă a numărului de nave militare in Marea Azov: concentrația cea mai semnificativă este observată în zona „Canalului Kerci. Altfel spus, ei stiau, ei se pregateau. Au fost acțiuni deliberate, cu desfășurarea aviației, a mijloacelor de razboi radioelectronic, cu desant, forțe speciale și tot restul”, a spus Petro Poroșenko.

În plus, a continuat presedintele ucrainean, începând din 2014, în Crimeea, numărul de soldați s-a triplat, numărul de blindate a crescut de cinci ori, numărul de aeronave și nave a crescut de cel puțin 5-10 ori. Asta a fost baza pentru decretarea legii marțiale în mai multe regiuni ale Ucrainei, a explicat șeful statului.

Poroșenko a subliniat că navele ucrainene au acționat în strictă concordanță cu dreptul internațional și acordul bilateral privind utilizarea Mării Negre și Azov. Ei au anunțat in avans despre intențiile lor, urmând în mod clar instrucțiunile dispecerului de trafic din Kerci, care le-a ordonat să stationeze într-o anumită zonă a marii și să aștepte instrucțiunile ulterioare pentru a trece prin canalul strâmtorii Kerci.

Cu toate acestea, în opinia lui Poroshenko, navele ucrainene au devenit victime ale unei provocări, care avea ca „scenariu invazia din 2008 în Georgia”. În plus, Poroșenko susține că asupra navelor ucrainene s-a deschis focul si din aer, din partea aviatiei ruse. „Și aceasta a fost o acțiune militară la scară largă, care în mod clar se încadrează în definiția internațională a agresiunii, care a fost definită de convențiile ONU”, a subliniat președintele.

În plus, imediat după incidentul din strâmtoarea Kerci, a cerut o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, dar nu a primit niciun răspuns.

„Noaptea, am cerut o conversație cu președintele Rusiei [Vladimir] Putin – nu am primit niciun răspuns”, a spus liderul ucrainean. El a adăugat că după aceea a fost forțat să se adreseze cancelarului german Angela Merkel, care sa-i ceara lui Putin eliberarea imediată a marinarior ucraineni capturati in stramtoarea Kerci.

Sursa: paginaderusia.ro