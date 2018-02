Poroșenko: Întreaga lume știe că Putin nu-și ține promisiunile

Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, constată că Rusia poate încerca în orice moment să agraveze situația din Ucraina, scrie paginaderusia.ro



„Putin are în Ucraina atâta armata, că el poate în orice moment sa agraveze situația, daca îi trece asta prin gând. I-am spus cândva cancelarului Merkel: Vă puteți imagina că în estul Ucrainei acum sunt mai multe tancuri decât are în dotare Bundeswehr? În această zonă mică se afla 600 de tancuri „, a spus Poroșenko într-un interviu pentru Bild.

El a subliniat că cel mai dificil moment a fost în februarie 2015, cand mureau zilnic 25 de soldați ucraineni de gloanțele armatei ruse regulate.





„La Minsk, am stat 19 ore fara sa dormim, fara sa mancam. Dar am ajuns la un acord. Trebuie s-o spun ca nu ar fi fost realizat fără sprijinul cancelarului Angela Merkel“ – a adaugat Porosenko.

„Noi, ucrainenii, îi suntem foarte recunoscători pentru acest lucru, deoarece situația a fost foarte grea”, a subliniat el.

”Cu toate acestea, după cum toată lumea știe: președintele rus nu își ține promisiunile. Ori de câte ori vrea, el contribuie la o nouă escaladare“.

Potrivit președintelui ucrainean, după semnarea acordurilor de la Minsk, în război au fost ucise alte 824 de persoane.

La 12 februarie se implinesc 3 ani de la semnarea documentului denumit „Set de măsuri care vizează punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk“.

Luni, Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a subliniat că în cei 3 ani de la semnarea acordului, Rusia nu a respectat nici macar un punct al setului de masuri convenit la 12 februarie 2015.