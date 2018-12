Poroșenko: Războiul este APROAPE, Ucraina TREBUIE să adere la NATO

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Petro Poroșenko, care se află la circa 10% în sondajele pentru prezidențiale (în timp ce Iulia Timoșenko este cotată cu circa 20%), a stabilit și obiectivele unei tot mai iluzorii guvernări după 2019: aderarea la NATO și UE în următorii cinci ani. Pentru politicienii ucraineni, există o legătură între încercarea lui Poroșenko de a rămâne la putere și ”exagerarea amenințării” la care este expusă Ucraina. ”Rivalii îl acuză că exagerează amenințarea pentru a-și spori șansele la alegeri – sondajele sugerează că Poroșenko va pierde președinția la alegerile din martie – însă experții militari susțin că sunt motive pentru ca avertismentele președintelui să fie luate în serios”, scrie publicația canadiană Globe and Mail.

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de militari ucraineni. Începând de la acest incident, președintele de la Kiev a cerut insistent ajutor militar NATO în Marea Neagră și livrări de arme letale către Ucraina. Într-o conferință de presă organizată duminică, Poroșenko a denunțat ”amenințarea invaziei ruse”. Președintele Poroșenko transmite Vestului că Rusia poate invada Ucraina în orice moment.

