Porsche, Daimler și Bosch ar risca amenzi în dosarul trucării emisiilor: Volkswagen a primit deja o amendă de un miliard de euro

Porsche, Daimler si Bosch se afla pe lista companiilor ce risca sa fie amendate de autoritatile germane in dosarul trucarii emisiilor diesel. Volkswagen a primit deja o amenda de un miliard de euro in acelasi dosar.





Dupa amenda de un miliard de euro primita de Volkswagen pentru trucarea emisiilor diesel, una dintre cele mai mari sanctiuni impuse vreodata de autoritatile germane, si alte companii precum Porsche, Daimler sau Bosch se afla sub investigatia procurorilor.

Potrivit Reuters, mai multi angajati ai celor trei companii sunt suspectati de implicarea in trucarea emisiilor diesel in Germania, in acelasi dosar care a vizat si Volkswagen.





Sursa: Wall-street.ro