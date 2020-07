Portretele eroinelor care și-au pus viața în pericol în lupta cu torționarii sovietici

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Mercur retrograd si Soarele in Rac fac conjunctie si planteaza samanta unei idei noi. Poate fi inceputul unei lumi noi. Deocamdata, totul se intampla in capul tau, dar nu inseamna ca lucrurile nu pot deveni realitate. Asa ca ai grija de aceasta idee. Hraneste-o, lucreaza la transpunerea ei...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Traseismul politic, despre care este în vogă să se vorbească acum, fiind prezentat ca un fenomen prezent doar în ultimii ani exclusiv în politica moldovenească este, de fapt prezent începând cu primele parlamente de după independență. În plus, nu este...

A fost cel mai devotat prieten de viață al curajosului combatant Ion Gălescu, soțul său, care de asemenea a făcut parte din rezistența armată antisovietică. Acesta s-a stins din viață în toamna anului trecut, la vârsta de 92 de ani. Ana Gălescu are doi fii, Constantin și Vitalie, și mai mulți nepoți.

Născută în 1932, în s. Gălești, r-nul Strășeni. Este singura femeie din Rezistența armată antisovietică din Basarabia postbelică, care este încă în viață și despre care am aflat. În anii 1949-1954, a fost agent de legătură al partizanilor Armatei din Pădure. Ea informa luptătorii despre apariția miliției și securității în zona de acțiune a acestora și, când era cazul, îi adăpostea în casa ei. Îi asigura în mod camuflat și cu hrană, ascunzând pungile cu mâncare în crengile unor copaci.

În noaptea spre 6 aprilie 1951, în gospodăria Elisavetei Donică, a avut loc una dintre cele mai fierbinți confruntări între partizani și trupele speciale ale securității, în care sovieticii au pierdut un om și altul a fost rănit. Din rândul combatanților, a fost rănit Gavril Andronache, care însă, împreună cu un alt luptător, a reușit să iasă de sub foc și să se retragă la baza lor din pădure. Tocmai spre dimineață, atacatorii au intrat în casa Elisavetei. Au arestat-o pe ea, pe fiul său, Dumitru, în vârstă de 18 ani, și pe partizanul Filip Magari.

Născută în s. Marinești, Chișcăreni, a fost și ea om de legătură al Armatei din Pădure. Alături de soțul său, Constantin Isofie, care lucra îngrijitor de cai în colhozul satului, i-a adăpostit în repetate rânduri și le-a dat de-ale gurii combatanților grupului. În mai 1950, Filimon Bodiu l-a ucis pe președintele colhozului din localitate, un oarecare Dumitru Cosovan, pentru că era extrem de violent față de populația satului. Cei doi s-au întâlnit din întâmplate, la ferma de cai, unde Cosovan venise pentru un control ordinar și unde la acel moment se afla și Bodiu. Pentru că nu a denunțat omorul, Nadejda Isofie a fost condamnată un an mai târziu la 25 de ani privațiune de libertate cu confiscarea averii. Și ea a fost eliberată mai devreme și s-a întors la baștină.

Născută în anul 1912, a luptat alături de soțul său, Filimon, din 1945 până în toamna lui 1950, când a fost arestată. Filimon Bodiu a condus un grup de partizani antisovietici într-o zonă largă a codrilor, situată în raza localităților Telenești-Chișcăreni-Călărași-Bravicea. El încerca să facă dreptate conaționalilor, pedepsindu-i pe cei care se alăturau ocupanților sovietici: primari, agenți de colectare etc. Totodată, promova valorile creștine printre locuitorii zonei, vorbindu-le inclusiv despre efectele negative ale colectivizării forțate. În acest scop, a organizat mai multe întâlniri clandestine cu țăranii și a purtat conversații epistolare ascunse cu autoritățile sovietice, de la care cerea să nu asuprească oamenii.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)