Portretele eroinelor care și-au pus viața în pericol în lupta cu torționarii sovietici

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Epava unei nave romane a fost descoperita in largul coastelor unei populare statiuni din estul Ciprului, Protaras, renumita pentru plajele sale.

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Dacă noua guvernare crede că cel mai mare dușman al său e Partidul Democrat și e suficient să distrugă tot ce alimentează acest partid și totul va fi bine, greșește amarnic. Noua guvernare are un dușman mult mai puternic, care are șanse reale să o răpună, și acesta se numește...

A fost cel mai devotat prieten de viață al curajosului combatant Ion Gălescu, soțul său, care de asemenea a făcut parte din rezistența armată antisovietică. Acesta s-a stins din viață în toamna anului trecut, la vârsta de 92 de ani. Ana Gălescu are doi fii, Constantin și Vitalie, și mai mulți nepoți.

Născută în 1932, în s. Gălești, r-nul Strășeni. Este singura femeie din Rezistența armată antisovietică din Basarabia postbelică, care este încă în viață și despre care am aflat. În anii 1949-1954, a fost agent de legătură al partizanilor Armatei din Pădure. Ea informa luptătorii despre apariția miliției și securității în zona de acțiune a acestora și, când era cazul, îi adăpostea în casa ei. Îi asigura în mod camuflat și cu hrană, ascunzând pungile cu mâncare în crengile unor copaci.

În noaptea spre 6 aprilie 1951, în gospodăria Elisavetei Donică, a avut loc una dintre cele mai fierbinți confruntări între partizani și trupele speciale ale securității, în care sovieticii au pierdut un om și altul a fost rănit. Din rândul combatanților, a fost rănit Gavril Andronache, care însă, împreună cu un alt luptător, a reușit să iasă de sub foc și să se retragă la baza lor din pădure. Tocmai spre dimineață, atacatorii au intrat în casa Elisavetei. Au arestat-o pe ea, pe fiul său, Dumitru, în vârstă de 18 ani, și pe partizanul Filip Magari.

Născută în s. Marinești, Chișcăreni, a fost și ea om de legătură al Armatei din Pădure. Alături de soțul său, Constantin Isofie, care lucra îngrijitor de cai în colhozul satului, i-a adăpostit în repetate rânduri și le-a dat de-ale gurii combatanților grupului. În mai 1950, Filimon Bodiu l-a ucis pe președintele colhozului din localitate, un oarecare Dumitru Cosovan, pentru că era extrem de violent față de populația satului. Cei doi s-au întâlnit din întâmplate, la ferma de cai, unde Cosovan venise pentru un control ordinar și unde la acel moment se afla și Bodiu. Pentru că nu a denunțat omorul, Nadejda Isofie a fost condamnată un an mai târziu la 25 de ani privațiune de libertate cu confiscarea averii. Și ea a fost eliberată mai devreme și s-a întors la baștină.

Născută în anul 1912, a luptat alături de soțul său, Filimon, din 1945 până în toamna lui 1950, când a fost arestată. Filimon Bodiu a condus un grup de partizani antisovietici într-o zonă largă a codrilor, situată în raza localităților Telenești-Chișcăreni-Călărași-Bravicea. El încerca să facă dreptate conaționalilor, pedepsindu-i pe cei care se alăturau ocupanților sovietici: primari, agenți de colectare etc. Totodată, promova valorile creștine printre locuitorii zonei, vorbindu-le inclusiv despre efectele negative ale colectivizării forțate. În acest scop, a organizat mai multe întâlniri clandestine cu țăranii și a purtat conversații epistolare ascunse cu autoritățile sovietice, de la care cerea să nu asuprească oamenii.

