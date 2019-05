Portretul PSIHOLOGIC al lui Andrei Năstase: „Răzbunător, poate depăși chiar normele moralității pentru a pedepsi”

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

*Are teamă să-şi piardă averea, confortul, inclusiv în familie.

*Gândire superficială, prin prisma emoțiilor. Extrem de supărăcios, cu viziuni unilaterale. Insistă pe părerea proprie doar pentru a nu ceda, chiar dacă înţelege că nu are dreptate;

*Pozează ca jertfă, uneori chiar sub demnitatea sa, pune responsabilitatea pe seama altcuiva. Instabil în păreri, încăpățânat și perseverent;

*Își asumă responsabilităţi exagerate, mai ales în ce priveşte organizarea unui număr mare de oameni. Este capabil doar de a agita masele pe o perioadă scurtă, dar nu și de continuitate, pentru că nu are abilități de a realiza așteptările practice ale oamenilor, îi dezamăgește și își pierde valoarea.

*Luptă continuu pentru afirmarea sa, dar, pentru că nu are răbdare, este slab organizat și deseori indisciplinat, cheltuiește mult timp, energie și finanțe pentru a realiza lucruri simple;

*Are complexe de inferioritate și de afirmare, optând pentru o poziționare teatrală, o viață permanentă pe scenă: să fie văzut de toată lumea, atrăgând cât mai multă atenție și aplauze. Nu poate exista fără venerație;

Oricare ar fi motivația războiului Țopilor și Năstașilor cu Plahotniuc, când un politician (care se pretinde a fi „proeuropean” și „responsabil”, care pretinde că luptă cu „oligarhia” și cu nedreptățile acestei societăți) transmite un mesaj în stil banditesc într-o conferință de presă, lucrul este extrem de grav. Am putea presupune că, odată ce va câștiga mai multă putere, chiar asta va face: îl va distruge pe oricine i-ar încurca planurile. Istoria a reținut mai multe exemple de acest fel.

„Criminal” și „penal” sunt cuvintele preferate ale acestuia. Așa dictează, cu spume la gură, judecata măgărească a lui Năstase la adresa tuturor celor care-i trec cumva drumul și nu-l aplaudă – oponenți politici, jurnaliști etc.

