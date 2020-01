Postolachi Elena, Florești, deportată în 1941 la vârsta de 10 ani: Adevărul e trist, dar trebuie să-l spunem

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Un avion de pasageri cu aproximativ 200 de persoane la bord aparţinând companiei aeriene ruse S7 Airlines a aterizat de urgenţă după ce o pasageră, care părea să fie băută, a ameninţat că are asupra ei un dispozitiv exploziv pe care îl va detona, au anunţat agenţiile de...

Locul 10 din 28 și plasarea cu o treime peste media UE sunt onorabile, deși am coborât marginal sub ținta stabilită la nivel național pentru anul 2020, ce fusese depășită în anii anteriori (-0,1 puncte procentuale).

Unii cititori (da-s mult mai puţini decât erau în Timpul pe hârtie – am niscaiva speranţă că fraţii noştri de peste Prut, adică edilii Bucureştiului vor reveni cu ajutorul, pentru a reanima această publicaţie unionistă, că se supără rău în...

Prima luna a noului an, noului deceniu, noii ere astrologice se incheie aici. Ne luam ramas bun pentru totdeauna de la ianuarie 2020 care ne-a oferit evenimente astrale de o amplitudine cu totul unica, unele dintre ele cum nu au mai avut loc de 500 ani… Pentru...

Am văzut ultima ieșire publică a Președintelui Igor Dodon la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Acolo unde susține că vorbea o ipotetică “limbă moldovenească”. Asta e o primă problemă, pentru că Președintele Republicii Moldova nu respectă...

Vă trimit acest articol, în care am folosit ca dovadă dictionarele rus-român și româno-rus și ași vrea să vă prindă bine când vorbiți despre limba noastră cea română.

Comuniștii, socialiștii și adepții lor au trâmbițat ani la rând despre ”eliberarea moldovenilor de sub jugul român”.

După teritoriul Republicii Moldova toți cetățenii suntem moldoveni, dar de diferite naționalități: români (moldoveni), ruși, ucraineni, bulgari, găgăuzi etc... Cât conducerea țaristă, atât și cea sovietică au dus o luptă aprigă pentru rusificarea românilor-moldovenilor basarabeni.

În ce privește denumirea poporului: în SUA americanii se împart în englezi, evrei, chinezi, hinduși și a… În Rusia, cât e ea de mare, toți se numesc россияне, adică cetățeni ruși, dar de naționalități diferite (popoare mai mari și mai mici) : ruși,tătari, bașchiri etc, etc.

Am în mână două dicționare :

Deci, dialectul, graiul moldovenesc fac parte din limba română și este o rușine să speculăm cu asta. Asta am aflat de la profesorii universitari ruși din Tomsc în anii 1956-57, care deja recunoșteau limba română.. Asta e o axiomă, care nu necesită altă dovadă.

l. română, italiană, franceză, spaniolă… ; 3)grupa germană - l. germană, evreiească (ebraică)…; 4) gr. turcă; 5) gr. arabă etc.

Deasemenea, socialiștii afirmă că limba poporului nostru este limba moldovenească, din motiv că țărișoara noastră se numește Republica Moldova. Cine au fost ”pseudosavanții” care au creat această ”pseudoteorie” ? Agrarieni, economiști, politicieni? Numai nu savanți lingviști au fost. Am studiat în Institutul Pedagogic din Tomsc istoria provenienței al unor grupuri de limbi, cum ar fi: 1) grupa slavonă - l. rusă, ucraineană, bielorusă, bulgară, cehă, sârbă…; 2)grupa romană în baza limbei latine -

