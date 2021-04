Postul - pregătirea pentru judecată

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Dacă acum statul oferă protecție și hrană pușcăriașilor, pe vremuri oamenii erau pur și simplu duși în temnițe. Dacă familia sau vreun om milostiv nu îi hrănea pe cei închiși, aceștia mureau de foame. Dacă statul nu îi hrănea, acest lucru rămânea în grija societății.

După ce am lămurit acest aspect, să revenim la frații mai mici ai lui Iisus Hristos. Știm câte secole creștinii au fost prigoniți și închiși, uciși în arene, aruncați la fiare. Oamenii erau închiși pentru credința lor. Cu siguranță în acel moment au existat oameni necreștini care s-au dus să le dea acestora o bucată de pâine.

Pe de altă parte, atunci, ca și acum, mulți oameni ajungeau la pușcărie din pricina datoriilor. Astăzi vedem bătrâni închiși, fiindcă au furat de foame. Poate până să fim vinovați că nu ne interesăm de ei, de vreme ce statul îi hrănește azi pe cei din pușcării, suntem vinovați că frații noștri trăiesc în foame și sărăcie.

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că cel care are două cămăși e vinovat față de cel care nu are niciuna, cel care are două pâini e vinovat față de cel flămând. Dacă avuția în societatea creștină e o formă de furt, conform spuselor Sfântului Ioan, nu stăm prea bine.

Avem dulapuri pline, beciuri pline, conturi în bancă, mașini, vile. Dar suntem creștini ai aceleiași societăți în care frații noștri, frații mai mici ai lui Iisus, nu au ce mânca. De la agapa creștină din primele secole, la creștini miliardari sau muritori de foame, drumul nostru spre mântuire s-a complicat substanțial.

E tot mai greu să fim buni într-o lume în care omul e idol și propria persoană e mai presus de orice. Iar noi, chiar și când ne străduim după puteri, ajungem în impas pentru că nu înțelegem pe deplin mesajul evangheliilor. De aceea oricât de multe ni se pare că știm, mereu avem de învățat. Să profităm de tehnologiile actuale cu folos. Să căutăm predicile profesorilor și ale duhovnicilor pe internet, să căutăm cărți de învățătură și să încercăm pe cât ne stă în putință să învățăm zi de zi cum putem mai bine să Îl slujim pe Dumnezeu, dar și pe aproapele nostru.