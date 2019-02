Postul intermitent – o alternativă la regimurile de slăbire?

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Veaceslav Nedelea s-a născut pe data de 23 aprilie 1964 în satul Borosenii Noi, raionul Râșcani. El este istoric de meserie, dar are și diplomă de jurist. În primăvara anului 2018, Nedelea a ajuns deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM) în urma demisiei...

Ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, a dat asigurări, joi, că Federaţia Rusă nu are intenţii cu caracter agresiv faţă de România, şi că Rusia e pregătită să negocieze cu SUA, însă ţara sa nu vrea să fie cea care să iniţieze discuţiile - scrie...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

British Council a adresat scuze postume scriitorului George Orwell pentru respingerea de la publicare a unui eseu al acestuia, "In defence of English cooking", în urmă cu peste 70 de ani, din cauza îngrijorărilor legate de adecvarea textului în raport cu...

Reprezentantul oficial al Ministrului rus de Externe, Maria Zaharova a organizat un briefing în cadrul căruia a sărit în apărarea marionetelor sale de la Chișinău, declarând că Rusia „n-a avut și nu are intenția să influențeze procesul electoral din Moldova”.

Cel de-al treilea suspect în cazul otrăvirii lui Skripal, cunoscut sub numele de ”Serghei Fedotov”, a fost implicat în tentativa de asasinare a omului de afaceri bulgar Emilian Ghebrev, care în 2015 a fost otrăvit cu neurotoxina ”Noviciok”, reiese din...

Ca orice regim alimentar restrictiv, postul intermitent are neajunsurile lui… Acest model nutrițional poate fi foarte greu de aplicat din cauza foamei intense din zilele sau perioadele de post. Există posibilitatea certă ca perioadele de post să conducă ulterior la perioade de supraalimentare. Studiile au arătat că un număr mic de participanți (în general <15%) a raportat reacții adverse negative, cum ar fi senzația de frig, iritabilitate, lipsă de energie. Cercetările efectuate până în prezent nu au demonstrat că regimurile de repaus digestiv produc o pierdere în greutate superioară în comparație cu dietele standard de slăbire, bazate pe reducerea moderată a consumului caloric şi creşterea lui prin mişcare. Integrează postul intermitent în viața ta excluzând orice riscuri pentru sănătate! În primul rând, îți recomand să te gândești să adopți o formă sau alta de post intermitent doar după ce te asiguri că sănătatea îți permite un asemenea regim, adică după ce te consulţi cu medicul tău nutriţionist. Dacă poți tolera intervale mai mari de timp în care să mănânci puțin, este minunat, însă ai grijă să nu exagerezi în ziua sau la masa următoare cu mâncarea, căci nu faci altceva decât să te predispui efectului de yo-yo şi să rişti chiar să te îngraşi! Nu renunţa la alegeri alimentare sănătoase, la hidratare şi mişcare în restul zilelor, atunci când mănânci! Aşa cum “cu o floare nu se face primăvară”, nici cu o zi de repaus alimentar nu se poate slăbi sănătos! Cel puțin pentru început, îți recomand să iei în considerare postul pe timp de noapte. Aceasta este o strategie simplă, fezabilă și eficientă atât pentru prevenirea bolilor, cât și pentru eliminarea surplusului de kilograme. Consumând majoritatea caloriilor în prima parte a zilei vei reuși să slăbești, dar și să te bucuri de o sănătate optimă. Așadar, fără mese târzii și bogate, fără excursii la frigider la miezul nopții și fără ronțăieli în timpul filmului de seară. În scurt timp, te vei convinge singur că beneficiile cântăresc mult mai mult decât aceste obiceiuri nesănătoase.

Intervalul de repaus recomandat pe timp de noapte, mai mare sau egal cu 12 ore, se traduce pe termen mediu și lung în pierderi în greutate de 1,3%. Îţi recomand, de asemenea, ca ultima masă să o iei cu minim 3-4 ore înainte de culcare. Asta înseamnă că, dacă obişnuieşti să te culci la ora 11-12 pm, ar trebuie să iei cina nu mai târziu de ora 8 pm, iar micul-dejun nu mai devreme de ora 8 am.

Despre „post” pur și simplu am auzit cu toții, pentru că am crescut cu obiceiul de a renunța la carne și la alte produse de origine animală în zilele de miercuri și vineri sau în perioadele de dinaintea marilor sărbători religioase. De asemenea, ne este familiară și tradiția „postului negru”, care se referă la abstinența alimentară totală, de la răsăritul până la apusul soarelui, practicată în mod special în vinerea de dinaintea Paștelui. Cărțile de antropologie și de religie descriu o varietate remarcabilă de forme de a posti, aplicate încă din perioada antică de popoarele din întreaga lume. Ai auzit cu siguranță și de Ramadan, luna în care musulmanii se abțin de la mâncare, apă și fumat din zori și până la apus. Până acum, nimic neobișnuit…

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)