Postul intermitent, noua dietă la modă în 2019

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

Postul intermitent nu este însă recomandat tinerilor sub 18 ani, femeilor însărcinate sau care alăptează, persoanelor care suferă de diabet sau celor care au boli gastrointestinale.

Postul intermitent presupune înteruperea alimentării cu produs alimentar pentru o anumită perioadă fie 14 ore, fie 16 ore sau chiar mai aspru, 22 de ore. În acele ore se mănâncă tot 2-3 mese, la interval de o oră, se consumă alimentele tot integrale, adică mâncăm pâine, dar o mâncăm integrală, se mănâncă carne, peşte, dar nu prăjite, se mănâncă şi un desert, se are în vedere şi puţină mişcare şi se consumă un pahar cu vin fără probleme. - Lygia Alexandrescu, medic nutriționist Studiile au arătat că postul intermitent reduce valorile colesterolului şi ale concentraţiilor de insulină din organism. Cei care au ţinut un astfel de regim spun că au avut o stare psihică mai bună. Cu toate acestea, este important ca anumite categorii de persoane să nu ţină o astfel de dietă.

Adele a fost diagnosticată, în urmă cu un an, cu endometrioză, boală care i-a adus într-un timp foarte scurt aproape 10 kilograme în plus. După mai multe vizite la medic, a decis să urmeze postul intermitent.

