Postul intermitent, noua dietă la modă în 2019

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Postul intermitent nu este însă recomandat tinerilor sub 18 ani, femeilor însărcinate sau care alăptează, persoanelor care suferă de diabet sau celor care au boli gastrointestinale.

Postul intermitent presupune înteruperea alimentării cu produs alimentar pentru o anumită perioadă fie 14 ore, fie 16 ore sau chiar mai aspru, 22 de ore. În acele ore se mănâncă tot 2-3 mese, la interval de o oră, se consumă alimentele tot integrale, adică mâncăm pâine, dar o mâncăm integrală, se mănâncă carne, peşte, dar nu prăjite, se mănâncă şi un desert, se are în vedere şi puţină mişcare şi se consumă un pahar cu vin fără probleme. - Lygia Alexandrescu, medic nutriționist Studiile au arătat că postul intermitent reduce valorile colesterolului şi ale concentraţiilor de insulină din organism. Cei care au ţinut un astfel de regim spun că au avut o stare psihică mai bună. Cu toate acestea, este important ca anumite categorii de persoane să nu ţină o astfel de dietă.

Adele a fost diagnosticată, în urmă cu un an, cu endometrioză, boală care i-a adus într-un timp foarte scurt aproape 10 kilograme în plus. După mai multe vizite la medic, a decis să urmeze postul intermitent.

