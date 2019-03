Postul intermitent: slăbirea preferată de vedete

Postul intermitent, cunoscut şi ca Intermittent Fasting, este unul dintre cele mai populare concepte în tendinţele din fitness şi sănătate. Acesta este una dintre cele mai eficiente alternative ale curelor de slăbit, iar multe dintre vedetele de peste Ocean o includ în ”meniu” pentru a-şi simplifica şi îmbunătăţi stilul de viaţă. Multe studii arată că postul intermitent are numeroase efecte asupra creierului şi corpului şi chiar te ajută să trăieşti mai mult. (Cine ştie, un an, doi, trei).



Ce este postul intermitent



Toată lumea a auzit de ”post” sau de tradiţionalul ”post negru”, care implică abstineţa alimentară totală, dar ”postul intermitent” este o noţiune care desemnează perioadele de abstinenţă voluntară de la băuturi şi alimente, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Există mai multe modalităţi prin care acesta poate fi aplicat, perioadă în care fie mănânci în cantităţi foarte mici, fie deloc.

Tipuri de post intermitent



16:8- această dietă presupune să sari peste micul dejun şi sî mănânci o dată la 8 ore, iar apoi, în următoarele 16 ore, să nu consumi nimic.



Mănâncă-Opreşte-te-Mănâncă- această metodă presupune ca o dată sau de două ori pe săptămână să nu mănânci nimic timp de 24 de ore.



Dieta 5:2- în două zile neconsecutive din săptămână trebuie să consumi între 500-600 de calorii, iar în celelalte cinci să mănânci normal.

Dacă ne uităm atent pe covorul roşu, numeroase vedete arată impecabil şi nu doar tenul lipsit de riduri şi imperfecţiuni este cel care îţi atrage atenţia, ci şi trupul tonifiat şi formele perfect lucrate. Pe lista celebrităţilor care au descoperit succesul în urma adoptării acestui stil de viaţă se numără unele dintre cele mai cunoscute artiste precum Beyonce, Jennifer Lopez, Nicole Kidman, dar nici bărbaţii nu stau prea rău la acest capitol. Cum să nu îi admirăm abdomenul lui Chris Hemsworth sau al lui Hugh Jackman, de care ne putem aminti din fenomenul X-man.

Postul intermitent: beneficii

Studiile arată că postul intermitent vine la pachet cu numeroase beneficii, de la controlul asupra greutăţii, până la un corp sănătos şi un metabolism reglat. Totodată, acesta are beneficii şi asupra creierului şi reduce riscul apariţiei diabetului de tip II, a cancerului sau a bolilor de inimă.

Te scapă de kilogramele în plus: Aşa cum am menţionat anterior, postul intermediar te ajută să slăbeşti şi să scapi de grăsimea de pe abdomen, fără să-ţi impui resticţii calorice.

Îmbunătăţeşte starea de sănătate: Studiile au arătat că în urma acestui stil de viaţă sunt reduse valorile colesterolului, dar şi a concentraţiilor de insulină din organism şi a trigliceridelor. Mai mult, previne cancerul şi creşte nivelul hormonilor la nivelul creierului, ceea ce duce la crearea de noi celule nervoase. În acest sens, te fereşte de apariţia bolii Alzheimer.

Are efect anti-aging: Studiile care au fost făcute pe şobolanii de laborator au arătat că postul intermediar prelungeşte viaţa, şansele acestora de a trăi mai mult fiind cu 36-83% mai mari.

Oferă o stare psihică mai bună: În urma postului intermediar, nivelul de stres, furie sau oboseală sunt scăzute, ceea ce duce la o stare de bine şi, cel mai important, pentru că înveţi cum să-ţi stăpâneşti poftele, creşte încrederea în sine şi gradul de optimism.

Postul intermitent: secretul vedetelor de peste Ocean



Beyonce- Trebuie să recunoaştem, artista în vârstă de 37 de ani arată fenomenal chiar şi după cele două sarcini, iar ori de câte ori îşi doreşte să scape de kilogramele în plus, cu Dieta cu lămâie, cunoscută şi ca The Master Cleanse Diet, artista reuşeşte să slăbească 10 kilograme în timp-record. Această dietă presupune renunţarea la hrana în formă solidă şi să consume o cantitate mare de apă. ”Queen B” amestecă de cele mai multe ori apa cu suc de lămâine, sirop de arţar şi piper roşu, iar în doar două săptămâni reuşeşte să ajungă la greutatea dorită. Când simte nevoia să mănânce, cântăreaţa optează pentru băuturi proteice, legume şi peşte proaspăt.

Nicole Kidman- În nenumărate rânduri, Nicole Kidman, în vârstă de 51 de ani, s-a declarat susţinătoarea ”Dietei de 8 ore”, care este chiar foarte simplu de ţinut. Tot ce face este să mănânce o dată la opt ore şi, în general, actriţa începe acest program odată cu ora 10:00 dimineaţa şi îl termină la ora 18:00, când ia cina. În plus, Nicole Kidman susţine că nu este atât de strictă cu regimul său alimentar şi că mănâncă orice, câtă vreme o face cu moderaţie. O altă metodă prin care actriţa se menţine în cea mai bună formă este ”Regula 80-20”, pe care o urmează în special când pleacă în turneu alături se soţul ei, Keith Urban şi care implică 80% mâncare sănătoasă şi 20% ce pofteşte.

Jennifer Lopez- Artista în vârstă de 49 de ani are un trup de zeiţă şi arată mai bine ca în tinereţe, iar orele petrecute în sala de sport şi regimul alimentar şi-au lăsat amprenta asupra acesteia. În ultimul număr al revistei InStyle, Jennifer Lopez a avut parte de un pictorial incendiar unde a pozat semi-nud. În plus, pe lângă fotografiile impresionante, cântăreaţa a dezvăluit şi care este secretul pentru un corp lipsit de celulită. Este foarte strictă cu programul şi alimentaţia pe care le urmează, nu consumă cofeină, evită alcoolul, stă departe de zahăr şi mâncăruri procesate, doarme foarte mult, nu se culcă niciodată după ora 22:00 şi se antrenează în sala de fitness în fiecare zi.

Miranda Kerr- A devenit de curând mamă pentru a doua oară, dar acest lucru nu se vede asupra corpului său. Fostul îngeraş ”Victori's Secret” urmează planul alimentar 5:2 ori de câte ori îşi doreşte să scape de kilogramele în plus, iar acesta presupune ca timp de 5 zile să urmezi un regim alimentar normal, care să includă undeva la 200 de calorii, iar în alte 2 zile să se consume 500 de calorii pe zi. În plus, înainte de a deveni model, Miranda Kerr a urmat o carieră în nutriţie, iar în urma unor cărţi citite de-a lungul timpului, soţia fondatorului Snapchat, a descoperit o dietă în funcţie de grupa de sânge. Miranda, care are grupa A, urmează dieta vegetariană, care este bogată în consumul de legume organice, sucuri proaspete şi fructe.

Kourtney Kardashian- Este una dintre cele mai discrete şi organizate surori din clanul Kardashian, iar când vine vorba de diete, întotdeauna a fost strictă. De cele mai multe ori ia micul dejun la orele 8-9 dimineaţa, iar până la ora 18:00, când ia cina, nu mai mănâncă nimic altceva. Este cunoscută nu doar pentru silueta sa de invidiat şi afacerile pe care le are cu familia, ci şi pentru obsesia pe care o are pentru fitness şi diete. La o înălţime de 1.52, sora lui Kim cântăreşte 48 de kilograme, iar asta pentru că regimul său alimentar este extrem de controversat. Înainte de a lua micul dejun, Kourtney bea pe stomacul gol o băutură pe bază de colagen şi apă, iar la micul dejun consumă un bol cu banane, avocado, kale, seminţe de chia, sushi, file de somon, tacos cu peşte şi saltă de citrice. Este adepta postului negru, iar atunci când adoptă această metodă alege să ţină postul intermitent pe perioade de 2-3 luni sau nu mănâncă nimic pentru 14-16 ore după cină.

Halle Berry- Actriţa în vârstă de 51 de ani este adepta postului intermitent, dar totodată îmbină această metodă cu dieta ketogenică. Nu pune deloc accentul pe micul dejun, dar bea o băutură verde sau o cafea. Mai apoi, Halle Berry, aşteaptă să mănânce cele două mese zilnice. În urma postărilor sale pe Instagram, aflăm că actriţa face box în fiecare zi alături de antrenorul său personal, iar exerciţiile nu par deloc uşoare. Într-unul dintre filmuleţe, vedeta apre în timp ce loveşte o anvelopă cu un ciocan, apoi face câteva mişcări de box.

Chris Hemsworth- Supereroul Marvel, Thor, a făcut furori cu aspectul său fizic, iar asta datorită alimentaţiei sănătoase pe care o are. Actorul în vârstă de 35 de ani este cunoscut pentru aspectul său atletic, dar mai ales pentru forţa de care dă dovadă. Acesta urmează postul intermediar unde, timp de 15 ore, nu mănâncă nimic, iar porţiile sunt foarte mici, cât să-i asigure energia pentru antrenamentele fizice pe care le face în sala de forţă.

Hugh Jackman- Te-ai întrebat vreodată cum reuşeşte Wolverine să arate atât de bine şi totuşi să se bucure de toate mâncărurile sale preferate? Pe lângă regimul strict pe care îl ţine şi antrenamentele din sala de forţă, actorul care portretizează supereroul din X-man, a ajuns în cea mai bună formă a sa după ce a urmat planul 16:8, care presupune să nu mănânci nimic timp de 16 ore. Este una dintre cele mai populare strategii şi, se pare că l-a ajutat să se menţină în formă ani de zile, transformându-l într-o legendă.