Potrivit unui studiu, 60 la sută din suprafața străzilor din CHIȘINĂU este ocupată de mașini

Ca nu o sa avem pe unde pasi in viitorul apropiat in Chisinau din cauza masinilor inghesuite pe strazi nu e o fictiune. Acum, 60 la suta din suprafata strazilor din centru este ocupata de autoturisme, iar numarul celor care circula prin oras creste uluitor de repede, arata un studiu realizat de expertul IDIS-Viitorul, Veaceslav Ionita. Acesta sustine ca e nevoie de o solutie clara in maxim cinci ani. Autoritatile, insa, nu au decat idei, lansate inca in campania electorala si... nimic realizat.



Liubov PLAMADEALA, REPORTER PRO TV: “Ambuteiaje in capitala se formeaza nu doar in orele de varf. Este ora 14.00, iar pe strada Ismail masinile abia inainteaza. Iar in orele de varf, arterele principale din oras se sufoca de autoturisme care stau bara a bara. ”

Studiul realizat de Veaceslav Ionita arata ca automobilele ocupa a cincea parte din suprafata tuturor strazilor din Chisinau, iar in centru masinile ocupa 60 la suta.

Liubov PLAMADEALA, REPORTER PRO TV: “Centrul Chisinaului arata de ani buni ca o parcare imensa. Fiecare isi inghesuie automobilul pe unde poate, uitand de indicatoare si reguli. Aici, pe strada Veronica Micle, chiar in spatele primariei autorismele arata de parca ar fi fost aruncate la nimereala si lasate asa.”

Asadar, pietonilor le ramane tot mai putin spatiu. Incidente in care femei cu copii in carucioare nu pot merge pe trotuare sunt surprinse in fiecare zi.

Liubov PLAMADEALA, REPORTER PRO TV: “Iar cei care nu mai incap pe trotuar, isi pun autoturismele pe marginea carosabilului. Asa ca, pe strada Sciusev, doua din cele trei benzi sunt ocupate de masini parcate neregulamentar si se circula doar pe una.”

Studiul expertului arata ca, la fiecare 15 ani, numarul autoturismelor creste practic de doua ori, iar infrastructura din Chisinau nu poate face fata unui numar atat de mare.

Veaceslav Ionita spune ca autoritatile au la dispozitie cinci ani ca sa solutioneze problema, care, in caz contrar, va scapa de sub control.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC "IDIS-VIITORUL": “Primaria trebuie sa faca parcari inteligente. Adica, multietajate. Pretul sa fie mic si cu sistem automatizat. Am in telefon si vad locul de parcare.”

Responsabilii de la primarie ne-au spus ca exista un proiect, dar nu se stie cand acesta va fi implimentat.

Lilian COPACI, SEFUL ADJUNCT AL DIRECTIEI TRANSPORT: “In prezent se examineaza si va fi elaborat un nou concept despre parcari si parcare.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC "IDIS-VIITORUL": “Un loc unde sta masina costa 12 mii de lei.”

Pe langa Chisinau, si la Balti si Soroca este un numar mare de automobile, arata studiul. In tara sunt inregistrate mai mult de un milion de unitati de transport, dintre care 650 de mii sunt autoturisme. 200 de mii dintre acestea sunt in capitala.

protv.md