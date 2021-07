Povara impresionismului (politic) la moldoveni

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Pentru că. Cum crezi, Ioane: cel care aleargă de unul singur poate să iasă pe locul doi? Filozofică întrebare, nu? De aia mă frământ și eu ca frunza. În vânt. Vânt vânat de toamnă infestată de impresionism politic. Care-mi bagă frica în fiecare leucocită. De aia mi-i frică de Frică. Că dacă toamna asta polemică va cerne peste noi un președinte impresionist, ce vom face, bă, cu arama de sub tălpile noastre rănite de iubiri de țară pierdută? De aia, eu nu. Într-o țară pierdută (la 5 iulie) polemizează numai imbecilii. Numai. Atât. Punct. Că vin acuzațiile de. Lucinchism din interes.

Cam așa este despre vizavi de. De ce eu nu. Dar, o, mea culpa! Mea maxima culpa! Iartă-mă, Doamne, că am vorbit. De bine. N-am știut că. Am vexat o spumă de rasă, născută într-o noapte cu lună funebră. Mai mult n-am să mai. De bine. De rău. Pot încă să tac. Să tic-tac. Tic-tac, tic-tac - ceasul nu trece de două de noapte cu lună. De un secol – ora două de noapte cu lună. Cu nuc bătrân. Cu broscoi neoliberali, intrați în legalitate cu imunitate. Cu mâl. Elita mâlului centrist moldovean. Cu lașitatea avangardismului autumnal. Cu eunucul dadaismului politic imbecilizat de. Arama tomnatică a. Consensului interetnic. Cu războiul frunzelor acoperitoare de. Iubiri politice trădate protocolar. Cu adulterul alianțelor mateiste în. Tranziție de la incestul alianțelor asasinate la. Alte alianțe trădate în. Alte paturi ale păcatului politic național-impresionist.

Am citat. Acum, un adaos de la mine: să zicem, clasa deputaților. În special. Proaspeți în perecemism și vechi în. Sau clasa celor. Mici în stat și în. Socoteală de român.

Zice cântecul. Așa-i omul, ca și iarba, trăiește mai mult degeaba. Și mai mult de Frică, adaug eu. De la mine. Conul Leonida, pomenindu-se față cu reacțiunea, exclamă. Tremurând de Frică: „Auz’da’ nu e, nu se poate să fie revoluție… Câtă vreme sunt ai noștri la putere, cine să stea să facă revuluție?”. Ilie Bădescu și Dan Dungaciu în „Sociologia și Geopolitica frontierei” se tem. De „elitele cu semnul minus”. Ce este o elită? Cu semnul minus? O știe orice babă virgulă de la țară punct Nemaivorbind de un Deputat. Proaspăt. Vechi social-democrat convertit la perecemism. Perecemizat după miezul nopții cu lună. Plină. Generoasă și păgână. Care-și revarsă. Voluptoasa ei văpaie peste. Broaștele înghețate de sub seul de gheață din năvalnicul Bâc al poporului îndoliat. De rușinea pățită de cel. Ce cu gesturi serafimice de popă aghezmuit. Mătăhăia o rugăciune de rămânere. În funcție. Dar revin. O elită cu semnul minus este. „Aceea în care se adună cei ai căror indici de capacitate reală se află sub nivelul indicilor de capacitate ceruți de titlurile ocupate („etichetele” corespunzătoare locului deținut într-o clasă a societății)”.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

