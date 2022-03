Povestea actorului ucrainean Pasha Lee, care a MURIT după ce i-a dat vesta antiglonț unei fetițe

Oleksandra Matviichuk, şefa Centrului pentru Libertăţi Civile, a confirmat prin cadrul platformei Twitter moartea actorului Pasha Lee, după ce trupul acestuia a fost găsit ucis în luptă, fiind ucis în timpul evacuării din orașul Irpin.







Irpin, orașul aflat la 20 km nord-vest de Kiev, a fost bombardat zile întregi de artileria rusă, cu scene șocante, distrugere și familii care se grăbesc să evadeze.

Cine a fost Pasha Lee?

Pasha Lee a fost un important actor de film, un cântăreț și compozitor. Acesta a activat în cadrul Teatrului Koleso din Kiev, notează click.ro.

Lee a jucat în emisiunile TV Star Factory și X-Factor, precum și în o serie de filme, inclusiv lansarea din 2016 SelfieParty, care implică patru studenți care se trezesc într-o secție de poliție după o noapte petrecută în oraș, neștiind cum au ajuns acolo.

Ca tânăr actor în 2006, a jucat într-un film de groază pentru adolescenți numit The Pit, dar mai recent a apărut în comedia Meeting of Classmates.

Actorul ucrainean s-a stins la vârsta de 33 de ani, după ce a ajutat armata ucraineană să lupte împotriva invaziei Federației Ruse.

Yaroslav Bevzyuk: We found the body of our Pasha Lee. He helped the children get out of the house during the evacuation of people from Irpen. The evacuation that Russians disrupted by shelling civilians. Pasha took off his bulletproof vest and put it on the child he was carrying pic.twitter.com/iDjfKTy4Jc