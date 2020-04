Povestea baiețelului care s-a născut cu o față dublă, din cauza unei greșeli a mamei

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 20 APRILIE 2020. Incepe o noua saptamana ce gazduieste Luna Noua a lunii aprilie deci ne pregatim pentru noi seminte pe care sa le sadim in solul vietii noastre ca ulterior sa culegem noi rezultate, poate alt tip de rezultate decat pana acum. Astazi, totul...

KangKang a fost examinat la un spital din Shanghai, iar medicii i-au dat mamei sperante. Baietelul ar putea fi operat, iar mama nu trebuie sa achite aceasta interventie. Pentru ca se confrunta cu un caz unic, nu este garantata insa ca interventia chirurgicala va avea succes. In plus, va mai dura ceva timp pana procedurile se vor finaliza. Insa, atat mama cat si medicii spera ca KangKang va avea parte de o copilarie normala.

La primul spital la care a mers mama, impreuna cu baietelul, medicii i-au spus ca sufera de „boala monstru”. Atunci rudele femeii i-au sugerat sa-si abandoneze copilul intr-un orfelinat, insa mama lui nu a renuntat la el. Mai mult, ea este hotarata sa faca tot ce ii sta in putere pentru a-si indrepta greseala.

Copilul arata ca si cum ar avea doua fete, una peste cealalta, o anomalie cu care copilul a fost nevoit sa traiasca inca de la nastere. Vina apartine cel mai probabil mamei, care a consumat droguri in timpul sarcinii.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu masca”. Va avertizam ca imaginile si povestea pot avea un puternic impact emotional.

