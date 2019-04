Povestea brokerului care a prăbușit bursa ameriană în anii 80 și a devenit personaj de film. Cine a fost Ivan Boesky, numit și „Ivan cel Groaznic”

Exact că în filmele cu mafioți, Boesky a purtat la întâlnirile pe care le avea microfoane și înregistra convorbirile, în baza cărora procurorii au arestat 14 persoane și au pus sub acuzare 5 firme de brokeraj pentru încălcarea legislației în ceea ce privește tranzacțiile financiare. În urma procesului, investitorul a fost condamnat la trei ani de închisoare, dar a fost eliberat după un an și zece luni pentru bună purtare. În timpul investigației, a oferit atât de multe informații procurorilor, încât s-ar putea spune că el singur a pus capăt periodei de boom de pe Wall Street de la mijlocul anilor '80.

