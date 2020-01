Povestea de Crăciun a lui Șor, acum și la Taraclia

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, a avut loc prima ședință din noul an a Consiliului Politic Național al Partidului Popular Românesc.

Orașul Taraclia are pentru prima dată un Târg de Crăciun, datorită noii conduceri a primăriei, care este din partea Partidului “ȘOR”. Târgul are o diversitate de atracții și, la fel ca la Orhei, toate sunt gratuite: tobogane de iarnă și patinoar, iar copiii se distrează la diverse caruseluri și urmăresc spectacolele cu animatori. De asemenea, este singurul loc din sudul țării transformat într-un adevărat basm de iarnă: sute de luminițe care luminează centrul orașului și multe figurine luminiscente ca decor pentru ședințe foto.

Târgul de Crăciun din or. Taraclia a devenit principala atracție a sărbătorilor din această iarnă în regiunea de sud a țării. Organizat la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, după modelul celui de la Orheiland, Târgul de la Taraclia este vizitat de locuitorii din toate raioanele din sudul țării. Oamenii vin cu întreaga familie pentru tobogane, caruseluri, patinoar, dar și pentru spectacolele pentru copii. Un tun de zăpadă la fel ca cel care zilele trecute a adus fulgi la Orheiland, a ajuns ieri și la Taraclia.

