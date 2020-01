Povestea FEMEII CARE A UCIS 600 DE BĂRBAŢI CĂSĂTORIŢI

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

Mămăliga, alimentul tradințional banal pentru majoritatea, are numeroase beneficii asupra organismului, susțin specialiștii. Porumbul este bogat în acizi grați nesaturați, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine,foarte multe vitamine din grupa B, vitamine E, vitamina K, fier,...

Deputatul Blocului ACUM, fracțiunea PAS, Petru Frunze, vine cu un proiect de lege care are drept scop interzicerea activității microbuzelor/autobuzelor în transportul rutier care au un termen de exploatare mai mare de 30 ani.

Nu, imaginile nu sunt din Australia! Sunt din București, Capitala României. Zici că arborii sunt trecuți prin incendiile din Australia! Este revoltător cum distrugem vegetația, spațiile verzi ale orașului.Toți primarii, frați cu ADP-urile, transformă arborii in schelete....

Otrava era alcătuită din arsenic, plumb şi un adaos de beladonă, însă “amestecul” a rămas secret. Conform mărturiilor vremii, era un lichid fără gust şi culoare, fiind uşor de utilizat, deoarece se putea amesteca cu usurinţă în apă sau vin, pentru a fi servit în timpul meselor. Giulia Tofana este considerată responsabilă pentru uciderea a 600 de bărbaţi căsătoriţi, numar care pare ireal, dar pe care tot mărturiile vremii îl consemnează. Sub tortură, ea a mărturisit că a ucis 600 de oameni, cu otrăvurile ei.

Otrava era foarte puternica si utilizata atat in Roma, cât şi în Palermo şi Napoli. Vândută la un moment dat sub numele “Manna di San Nicola”, a reuşit să inducă în eroare autorităţile, acestea crezând că Giulia vinde un produs cosmetic. O înşelătorie de proporţii, având în vedere că femeia a reuşit să îşi menţină afacerea pe o perioadă de 50 de ani!

