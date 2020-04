POVESTEA MEDICULUI ROMÂN din Arizona care a învins coronavirusul, când nimeni nu îi mai dădea nicio șansă: „Plămânii deja îi cedaseră, era pe ventilator”

Paula Șimon, o româncă din Arizona, a învins coronavirusul când nimeni nu îi mai dădea nicio șansă de supraviețuire.

Românca din SUA, care este și medic de familie, a avut o infecție avansată la plămâni, ajungând în stare foarte gravă. Femeia nu a renunțat însă la luptă și – după 12 zile de agonie – starea ei s-a îmbunătățit.

„Starea mea este bună, sunt încă foarte slăbită, pentru că am fost extubată cu puțin mai mult de o săptămână înainte. Încerc să mă întăresc în fiecare zi mai mult și mă simt bine. Chiar la ora actuală, momentan, nu iau niciun medicament și astăzi am o primă programare la medicul de familie”, a declarat Paula Șimon.

Fiica femeii a povestit la Digi24 cum a reușit să nu se contamineze alături de tatăl ei, deși toți locuiesc în aceeași casă. „Mama a fost în comă indusă și nu mai ține minte. A fost 12 zile la terapie intensivă, 9 zile din acelea 12 a fost intubată și sedată. A avut pneumonie la ambii plămâni, a avut șoc septic, a avut insuficiență cardiacă, inima nu mai funcționa așa de bine, plămânii deja nu mai funcționau, era pe ventilator. Doctorii mă sunau din oră în oră să-mi zică ce se întâmplă, ce schimbări fac la mama…

Și după câteva zile, tot o sunam, ne puneam telefonul pe speaker și ne rugam cu ea și îi spuneam, și dacă era sedată, nu știu, noi aveam speranța că totuși ne aude vocile și așa, în fiecare zi parcă, nu știu, vedeam o mică speranță într-o îmbunătățire în fiecare zi și pe urmă, după 9 zile au extubat-o. A fost pe hidroxiclorochină, azitromicină, adică medicamentele care se folosesc acum la toată lumea pentru tratarea Covidului. Și au avut grijă de ea și acum o avem între noi din nou”

„Când am dus-o prima oară la spital, doctorii au spus că sunt șanse foarte mici să aibă covid. Nici n-au vrut să o testeze inițial. M-am luptat foarte greu, am dus-o de patru ori la spital într-o săptămână, să insist la un test.

Era acasă de o săptămână întreagă, am avut eu grijă de ea. Într-o dimineață, am văzut că i-a scăzut tensiunea și am dus-o la spital, la o clinică aici în Arizona. Au internat-o direct și au intubat-o. În următoarea zi au zis că e pozitivă la Covid și cam așa au decurs lucrurile”, a povestit fiica.

„Eu m-am testat după aceea, tatăl meu s-a testat, nu am luat niciunul, Dumnezeu știe cum, căci stăm toți în aceeași casă. Tata a avut transplant de rinichi acum un an și sistemul lui imunitar e foarte slăbit, dar în momentul în care mama a făcut febră, i-am despărțit, unul într-o parte a casei, celălalt în cealaltă parte.

Eu mă duceam la mama doar cu mască și mănuși, am avut foarte mare grijă, pentru că mă gândeam că poate fi covid. Și așa, mă gândesc, că nu ne-am infectat noi”, a povestit fiica româncei.