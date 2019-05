Povestea newyorkeză a unei escroace din Rusia, care se dădea drept o bogată moștenitoare germană

La New York s-a pronunțat ”deznodământul” în povestea unei escroace din Rusia, cunoscută în SUA sub numele de Delvi și care se dădea drept mostenitoarea germană a unei averi de 60 de milioane de euro.



Anna Sorkina-Delvi a fost condamnata de o instanta americana la 4-12 ani de închisoare, plata unei amenzi si despagubiri catre un un sir de hoteluri si restaurante.

Rusoaca în vârstă de 28 de ani a fost acuzată de delapidarea a peste 200 de mii de dolari de la instituții financiare, hoteluri și cetateni americani (in principal prietenii ei din New York). Potrivit anchetatorilor, Sorokina trăi pe picior larg în hoteluri scumpe, organiza mese festive și uita să achite facturile. În afara de asta, falsifica cecuri și utiliza documente false. Potrivit procurorilor, Sorokina a comis aceste infracțiuni între noiembrie 2016 și august 2017.

„Îmi cer scuze pentru greșelile pe care le-am făcut”, a declarat ea înainte de anunțarea verdictului.

„Ne pregăteam pentru cel mai rău scenariu, speram să avem cele mai bune rezultate, dar 4-12 ani este o sentință echitabilă. Bineînțeles că am sperat pentru o perioadă mai scurtă, dar am fost pregătiți pentru asta”, a comentat avocatul rusoaicei, Todd Spodek.

Acum Sorokina trebuie să plătească o amendă de 24.000 de dolari și să returneze pagubitilor aproximativ 199.000 de dolari.

Judecătoarea Diane Kisel a repetat de câteva ori în timpul procesului că este zdruncinată de amploarea înșelăciunilor lui Delvi.

Juriul a achitat-o pe Sorokina pentru acuzația de furt a 22 de milioane de dolari, pe care a încercat să-i împrumute de la o bancă, și pentru furtul a 60.000 de dolari, pe care prietena ei, editorul foto de la Vanity Fair, Rachel Williams, i-a plătit pentru vacanța în Maroc.

Anna Sorokina-Delvi are 28 de ani, s-a născut în Rusia, dar în 2007 s-a mutat cu părinții și fratele mai mic în Germania. Patru ani mai târziu, Anna a absolvit liceul in orașul provincial Eschweiler, aflat la 60 km de Köln.

A sosit la New York în 2016 și a pătruns fără probleme în lumea plina de glamour a petrecăreților neworkezi, unde se dădea cu succes drept fiica unui magnat petrolier german, diplomat sau pur si simplu bogatas.

De fapt, tatăl ei a lucrat în Germania ca șofer de camion, iar apoi a pornit o mică afacere de întreținere a echipamentelor de încălzire și aer conditionat.

Între timp, Netflix a cumparat drepturile pentru un film despre odiseea lui Delvi in New York, dupa un scenariu scris de Jessica Pressler și publicat în New York Magazine.

Suma tranzacției nu a fost dezvăluită. În orice caz, din castigul sau Sorokina va trebui să acopere pierderile suportate de paguniti, inclusiv două hoteluri și un restaurant.