Povestea tanchistei separatiste, EROINĂ a propagandei ruse, care a DEZERTAT și a trecut de partea Kievului din dragoste pentru un spion ucrainean

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Postul Pastelui este cel mai greu de tinut intrucat este cel mai lung din an. In aceasta perioada nu se consuma alimente de provenienta animala.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Dryuk a devenit o eroină a separatiștilor și a presei rusești, care a pus în centrul unor documentare precum ”Eroi ai timpurilor noastre”, despre o unitate de tancuri formată doar din femei. Popularitatea ei a dus și la turnarea unui film de acțiune, Opolchenochka (”Micuța milițiancă”), regizat de rusul Aleksei Kozlov, pelicula fiind inspirată din perioada petrecută la comandă de Dryuk. Filmul are programată premiera pe 9 mai, de Ziua Victoriei, dar este posibil să fie afectată de dezertarea lui Dryuk.

Cunoscută sub numele de război Veterok (adiere), Dryuk, în vârstă de 40 de ani, a recunoscut, la televiziune, că a omorât ucraineni: ”Nu-mi caut scuze. A fost o anumită perioadă și făceam ce mi se spune”. ONU estimează că aproximativ 13.000 de oameni au fost uciși în conflictul ce luna viitoare intră în al șaselea an de ostilități. Acordul de pace Minsk II din februarie 2015 a ajutat la reducerea luptelor, dar nu a reușit să le oprească de tot.

Materialul televizat a fost primit cu entuziasm de mulți ucraineni, care consideră că dezertarea și dezvăluirile făcute de ea reprezintă o victorie, cu îngrijorare de cei care cred afirmațiile privind reîntoarcerea la un război în toată regula, și cu indignare de foștii camarazi separatiști, care spun că ar trebui ”spânzurată” pentru trădare. Alții, însă, sunt sceptici, punând la îndoială faptul că deține informațiile pe care spune că le are.

