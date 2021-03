Povestea unei „presimțiri” profitabile. Cum a devenit Bill Gates un personaj-cheie în vaccinarea planetei

În anii 1990, mulți giganți farmaceutici au renunțat la producția de vaccinuri, observând că piața nu era una profitabilă pentru aceste produse. Însă acum nu mai este cazul. Pandemia de Covid-19 a declanșat un veritabil taifun global de bani pe acest segment al sănătății publice. Iar unul dintre numele care rimează precum cuiul și ciocanul cu această „renaștere” este cel al magnatului Bill Gates, fondatorul Microsoft, unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei.

De la cele mai năstrușnice teorii ale conspirației și până la influența vitală în campaniile de vaccinare, motoarele de căutare de pe Internet „duduie” când tastezi numele lui Bill Gates.

Cea mai puternică „persoană de drept privat” din sănătatea publică

În momentul în care coronavirusul a explodat pe scena mondială, Bill Gates era deja cea mai puternică „persoană de drept privat” din sănătatea publică. Acum, practic miliardarul culege roadele investițiilor strategice prin care a revoluționat piața vaccinurilor începând cu anii 1990, impunând Gavi, un parteneriat public-privat fondat de acesta în 1999, drept unul dintre principalii negociatori de politici publice și sanitare din acest complicat sector farmaceutic.

Jurnalista The New York Times Megan Twohey și corespondentul The Times Nickolas Kulish au publicat anul trecut o lungă investigație despre modul în care Bill Gates modelează cursul pandemiei, oferind acum o variantă succintă a anchetei în podcast-ul „The Daily” al cotidianului newyorkez, din care vom reda principalele idei.

Interesul filantropului față de subiectul imunizării a venit într-un moment în care imaginea sa publică fusese afectată de câteva bile negre. Gates a văzut în asta șansa de a-și curăți eticheta, după ce compania sa mamut, Microsoft, care l-a urcat în topul bogaților lumii, a intrat în anii 1990 într-o „criză de PR”, spune Megan Twohey, fiind ținta mai multor acuzații de practici neloiale, acuzații venite de la nivel guvernamental. Simplu spus, de Gates se lipise în ultimii ani imaginea unui nemilos „rechin capitalist”.

Megan Twohey: „Dar, de fapt, el chiar este atras de lumea sănătății publice. El și soția sa, Melinda, au această fundație prin care au direcționat miliardele făcute de Microsoft în diferite cauze de caritate, lucrând cu companiile farmaceutice pentru a aduce pe piață noi vaccinuri și pentru a le furniza țărilor sărace.”

O cină anuală

Cum a reușit Gates să trezească interesul companiilor farmaceutice pentru piața vaccinurilor? Temperându-le temerile că nu vor scoate profit din vânzarea de doze către țări sărace precum Botswana sau Afganistan. O singură replică le-a adus jucătorilor Pharma un răsuflu de ușurare: „Eu voi fi cumpărătorul”. Mai mult, Gates nu doar că le-a garantat acestora că nu vor merge în pierdere, dar le-a „lăsat și drepturile de proprietate intelectuală asupra vaccinurilor”, subliniază jurnalista Megan Twohey. Rațiunea unui asemenea dar? Bill Gates este convins că inovația nu poate fi susținută fără drepturile de proprietate intelectuală asupra unui produs.

Treptat, Gavi, alianța fondată de Fundația Bill&Melinda Gates, a căpătat tot mai multă greutate, până când soții Gates au ajuns să găzduiască o cină anuală la care se adună crema domeniului Pharma, toți greii sectorului. La aceste întruniri decorate cu bucate alese, marii jucători farmaceutici și soții Gates pun la cale prioritățile pentru anii următori. Asta i-a adus lui Bill Gates și o aură de dealer în birourile puternicilor lumii, încât a devenit sfătuitorul de taină al multor premieri și șefi de stat, cum ar fi Angela Merkel sau Emmanuel Macron. Ușile se deschid pentru Bill Gates cu ușurința strănutului.

Cum era de așteptat, creșterea influenței sale a provocat un iureș de critici, printre care și aceea că subminează rolul OMS în sănătatea publică. Numai că Gates a găsit o soluție rapidă pentru a potoli apele. A devenit al doilea cel mai mare donator al OMS. Simplu.

„Marele Îngheț al lui Bill”

Până în prezent, Fundația Bill&Melinda Gates a cheltuit mai mult de 55 miliarde de dolari în diverse programe de vaccinare, un sfert din fonduri ajungând la Gavi. Pachete care vin ambalate și în expertiză tehnică, nu doar în sloganuri umanitare.

Unii oficiali din domeniul sănătății publice nu au fost de acord cu prioritățile sale, argumentând că ar fi trebuit să direcționeze mai mulți bani către sistemele de sănătate. Alții, în schimb, erau îngrijorați de faptul că un actor privat exercită atât de multă influență. Dar puțini au fost cei i-au criticat public fundația, temându-se să nu-și piardă sprijinul. Autocenzura a devenit la un moment dat atât de răspândită, încât a dobândit o poreclă: „The Bill Chill”. Traducere aproximativă: „Marele Îngheț al lui Bill”.

Apoi, în pandemie, a apărut COVAX, programul prin care OMS vrea să distribuie, până la sfârșitul acestui an, 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID unui număr de 92 de țări sărace, majoritatea din Africa și Asia de Sud-Est. COVAX este compus din Gavi, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, fondată tot de Bill Gates) și OMS.

„De asemenea, Bill Gates oferă și consultanță acestor fundații și se implică și în luptele pentru putere care au loc între facțiunile COVAX. OMS a vrut să joace rolul de lider, dar aceste două fundații fondate de Bill Gates au blocat această dorință”, spune Nickolas Kulish.

De ce au placat avântul de leadership al OMS? Megan Twohey: „Când am vorbit cu Gates, el ne-a zis că cea mai mare parte a muncii din COVAX are de-a face cu dezvoltarea de vaccinuri, cu cercetarea, cu inovația, care nu este unul dintre punctele forte ale OMS. Așa că și-a zis: «Aici e de noi, noi ne pricepem la asta.»”

„Ne strâng cu ușa”

Că ne convine sau nu, la ora actuală Bill Gates a acumulat atâta putere în sănătatea publică, încât orice reformă cu impact global este imposibil de conceput fără el, deoarece magnatul s-a transformat cel mai eficient liant între companiile private farmaceutice și decidenții guvernamentali.

„Consecința pe termen lung a strategiilor lui Gates este că acestea merg împreună cu controlul corporativ asupra aprovizionării”, a spus Brook Baker, profesor de drept al Northeastern University și analist al Health GAP, care susține accesul echitabil la medicamente. „Într-o pandemie, aceasta este o problemă reală.”

Între timp, oficialii din unele țări care participă la mecanismul COVAX se plâng că au fost consultați abia de curând. „Ne împing, ne strâng cu ușa pentru a ne face să plătim”, a declarat Juan Carlos Zevallos, ministrul Sănătății din Ecuador, referindu-se la contractori. „Nu avem de ales cu privire la vaccinul pe care am vrea să îl folosim. Luăm ceea ce ne impun ei.”