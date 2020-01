Poze cu ROBII sovietici din Basarabia /// Zaharia Cușnir

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Doi deținuți de la Penitenciarul nr.2-Lipcani intenționau să evadeze printr-un tunel săpat sub zidul închisorii, dar au fost prinși până să-și pună planul în practică.

1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în...

Chipul lui Vladimir Putin poate fi gasit pe icoanele care se vand in Rusia. Despre asta a scris un internaut pe retelele de socializare, care spune ca a surprins icoana in aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

Vasile Ernu (care are un stil propriu de a îndulci atrocitățile sovietice) susține că, pe undeva, fotografiile lui Zaharia Cușnir ar arăta ultima perioadă de înflorire a satului basarabean, o perioadă de explozie demografică, când toți oamenii aveau de lucru și satele aveau școală, bibliotecă, cinematograf și cămin cultural. Doar că țăranii basarabeni au fost robi ai sovieticilor în adevăratul sens al cuvântului. Până în 1974 nu puteau pleca din sat fără aprobarea autorităților, chiar Brejnev mărturisește asta. Tot ce a însemnat ”cultura” practicată de sovietici în satele basarabene a fost o campanie de ștergere a memoriei istorice și de formare a ”poporului moldovenesc sovietic”. Asta doar pentru început, dar discuția e mult mai largă.

Zaharia Cușnir – nu mi se pare că a fost foarte fericit în URSS. Dar a știut să se răzbune: a făcut fotografii. În casa sa părăsită au fost găsite peste 4.000 de negative de fotografii făcute între anii 1950-1970 care documentează viața satului basarabean la apogeul puterii sovietice. Zaharia Cușnir a fost un om cu multă carte pentru acele vremuri și acele locuri, cred că avea o percepția asupra a ceea ce înseamnă o mărturie istorică directă. Am impresia că a ales calea neutră a imaginii: a înregistrat viața țăranilor basarabeni în perioada sovietică așa cum a văzut-o obiectivul aparatului de fotografiat. Familia nu i-a susținut acest hobby, din articolul Europa Liberă înțeleg că spuneau despre el că e un alcoolic care fotografiază tot felul de ciudați. Cumva cred că trecutul lui cu studii în România i-a făcut să se teamă pe membrii familiei că ar putea fi fugăriți de autorități, iar hobby-ul fotografiei era de natură să dea de bănuit vreunui KGB-ist mai vigilent și pus pe treabă. Sincer nu cred că ar fi fost foarte greu să i se coasă un dosar.

Povestea fotografiilor este fascinantă și este de fapt testamentul unui om a cărui viață a fost călcată în picioare de imperiul sovietic. Zaharia Cușnir a absolvit liceul pedagogic de la Iași în timpul războiului și s-a întors în satul natal unde vreme de un an a reușit să predea la școala locală. După ce instalatorii materialismului dialectic au aflat că Zaharia era absolvent al unei școli ”fasciste” l-au trimis la munca de jos la colhoz. Un om cu liceul absolvit la Iași a spart piatră, a săpat șanțuri și a hrănit vacile de la colhoz. Nu cred că a fost un opozant al regimului, la cel mai mic semn că ar fi avut idei cel mai probabil ar fi fost înhățat. Dar sunt sigur că a făcut deliciul activiștilor locali care trebuie să se fi bucurat nespus când îl vedeau cum trage la jug un om cu mult mai multă școală și minte decât ei, nu era glumă să termini 12 clase în România antebelică. Ce plăcere mai mare pentru niște analfabeți decât să-l pună să sape șanțuri pe unul care a făcut școală ”la România”? Zaharia Cușnir a rămas toată viața muncitor necalificat la colhoz.

