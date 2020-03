PPDA l-a desemnat pe Andrei Năstase candidat la funcția de președinte al RM la prezidențialele din toamnă

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Deși nu are dreptul s-o facă potrivit Constituției, președintele Igor Dodon face agitație electorală pentru candidatul PSRM în circumscripția Hâncești în cadrul "vizitelor de lucru" pe care le întreprinde în satele raionului.

Actualitate 29 Februarie 2020, ora: 08:43

O data la 4 ani avem ocazia sa sarbatorim Pestii nascuti pe data speciala de 29 februarie iar in acest an ziua aceasta pica foarte bine, sambata, deci sa inceapa petrecerea! Mercur, planeta comunicarii si gandirii, acum retrograd in Pesti, este intr-un frumos sextil astazi cu rebelul Uranus in...