PR pe timp de pandemie în Chișinău și milioane, alocate fără licitație, pentru o firmă „de-a casei”

Investigația a fost realizată în cadrul Campaniei media „Creșterea gradului de conștientizare a corupției în domeniul achizițiilor publice”, desfășurată de Centrul de Investigații Jurnalistice cu suportul National Endowment for Democracy.

În ceea ce privește procedura de achiziționare a serviciilor de proiectare, autoritatea contractantă are posibilitatea să publice decizia de atribuire în sistemul MTender, așa încât să fie accesibile informațiile cu privire la motivele descalificării unor ofertanți. Criteriul de atribuire ales a fost cel mai bun raport calitate-preț, deci este imperativă transparentizarea informației cu privire la felul cum au fost evaluate ofertele și cum a fost acordat punctajul fiecărui participant. Mențiuni precum „Ofertantul nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale” nu sunt suficiente. Ne referim totuși la cheltuieli din bugetul public și informație care, la fel, trebuie să fie publică ”, a precizat experta.

Veronica Herța, consilieră PL, fosta șefă a Direcției Finanțe a Primăriei Chișinău, consideră că Ion Ceban folosește ilegal resursele bugetare pentru a face imagine Partidului Socialiștilor înainte de campania electorală pentru alegerile prezidențiale. „Dacă la nivelul Bugetului de Stat ca rezultat al impactului pandemiei veniturile deja au fost micșorate cu 14,3%, la nivel de municipalitate lucrurile nu stau mai bine. O estimare pe care am făcut-o anterior arată că la nivel de municipiu, în varianta optimistă deficitul real fără sursă de acoperire, în caz că nu sunt oprite investițiile neprioritare, va fi de peste jumătate de miliard de lei. Deci, toate cheltuielile neprioritare trebuie oprite, chiar dacă pentru unii acest an este unul electoral.

Vladimir Prodan, administratorul SRL Gorgona, ne-a declarat că nu va contesta rezultatul licitației, însă va cere socoteală celor de la Pretura Ciocana pentru atitudinea discriminatorie față de participanții la licitație și pentru atentatul la imaginea întreprinderii. „Nu voi insista mult pe acest proiect, nu costă mulți bani, avem oferte mult mai avantajoase și mai interesante. Am mulți cunoscuți și chiar prieteni la Chișinăuproiect. Întreprinderea aparține municipalității, se confruntă cu probleme financiare și e clar că Pretura i-a favorizat. Dar de ce a trebuit mimarea licitației și să ne jignească? Nu vreau să-i obijduiesc pe cei de la Chișinăuproiect, dar întreprinderea noastră este cu mult mai bine dotată”, a spus Prodan.

Cea mai mică ofertă, de 200 de mii de lei, a fost cea a firmei SRL Gorgona, care a fost respinsă pe motiv că „ofertantul nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale”. Întreprinderea se află pe piață de mai bine de zece ani și are la activ mai multe concursuri internaționale câștigate, precum și proiecte de succes în Republica Moldova.

În Caietul de sarcini, aprobat de viceprimarul Victor Chironda, era specificat ca la elaborarea proiectului să fie luate în calcul panourile pentru amplasarea fotografiilor profesionale și picturilor, instalarea băncilor, a locurilor de joacă pentru copii, a miniterenurilor de sport, a tablelor de șah, cișmelelor, gazoanelor cu flori etc.

