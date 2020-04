PRAF ÎN OCHI / Pro-rusul Igor Dodon se laudă că ieftinește gazul odată cu încălzirea vremii și venirea primăverii

"Formula pe care o avem presupune o reducere a prețului cu ziua de mâine ( 1 aprilie 2020 ). Noi ne dorim o reducere mai mare. Eu am vorbim cu președintele Gazprom, dl Alexei Miller, am vorbit cu Moldovagaz. Contractul pe care îl avem acum, importăm cu 176 dolari, presupune o reducere cu 10-15 dolari, dar noi ne dorim o reducere mai mare. Noi ne dorim măcar cu 15-20%. Îmi doresc să fie ieftinire și a tarifului pe intern", a declarat Igor Dodon.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 1 Aprilie 2020, ora: 05:50

Începe luna aprilie in care vom avea evenimente astrale semnificative, in general aducatoare de un ritm mai uman de viata si de la care avem asteptari, dar multe depind si de noi, de fiecare in parte. Astazi lumea e prea sensibila ca sa ne lansam in glume de 1 aprilie, desi depinde de...