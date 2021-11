O reţetă simplă ce nu vă va răpi tare mult timp pentru preparare, gustoasă şi făcută cu fructele ce încă se mai găsesc în acest sezon pe piaţă.



Ingrediente:

- 1/2 pachet de unt la temperatura camerei plus încă puţin pentru unsul tăvii

- 750 g prune (preferabil de diverse feluri, tăiate în felii)

- 1 1/4 cană de făină integrală plus încă puţină pentru tapetat tava

- 1/2 lingură de bicarbonat sau un praf de copt

- 1/2 linguriţă sare

- 1/2 cană plus încă două linguri de zahăr

- două linguri de coniac sau whisky

- un plic de zahăr vanilat

- un ou

- 1/2 cană lapte

- zahăr pudră pentru pudrat prăjitura când este gata



Mod de preparare

Încălziţi cuptorul la foc mediu spre mare. Ungeţi o tavă dreptunghiulară (nu prea mare) cu unt şi pudraţi-o apoi cu făină. Puneţi feliile de prune într-un castron şi amestecaţi-le cu două linguri de făină. Într-un alt castron amestecaţi făina cu sarea şi bicarbonatul. Separat amestecaţi untul, zahărul, alcoolul şi zahărul vanilat. Adăugaţi apoi oul şi amestecaţi bine până când totul este incorporat. Puneţi treptat laptele amestecând bine şi la sfârşit adăugaţi amestecul de făină câte puţin ca să nu se facă cocoloaşe. Turnaţi amestecul în tavă netezind cât mai uniform. Aşezaţi prunele pe deasupra aluatului şi coaceţi 35-40 de minute. Se lasă să se răcească înainte de a o tăia. Se serveşte pudrată cu zahăr.



Notă:

Prunele, originare din Siria, se regăsesc în mai multe soiuri şi culori, toate purtând aceleaşi proprietăţi curative. Răspândite în Europa încă de pe vremea romanilor, prunele atrag întotdeauna atenţia prin culoarea lor violetă, reuşind de fiecare dată să se prezinte ca un aliment energizant şi tonic pentru întregul organism.

Timpul Suplimentul Femeia