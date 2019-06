PREDICȚII „INCREDIBILE” /// În 2020 în Rusia va avea loc o REVOLUȚIE. Putin va ABDICA în 2022

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

România avea anul trecut cele mai reduse preţuri la alimente dintre ţările Uniunii Europene, cu 34,6% mai scăzute decât media UE, iar la recreaţie şi cultură cu 41,6% sub medie, arată datele publicate luni de Eurostat.

„Veți descoperi o anumită logică: în a doua sau a treia zi poliția își pierde suflul. Pur și simplu cedeaza … Dacă 20-25 mii de oameni vor ieși pe străzile Moscovei – 50 de mii în mod ideal – dacă acești oameni sunt puțin organizați, atunci situația se va schimba. Și în acest caz, poliția nu va face nimic, nu va pactiza niciodată cu protestatarii, dar se va da la o deoparte și am văzut-o în decembrie 2010, în Piața Manejnaya, când au venit microbistii și poliția și OMON-ul (nitatea speciala o politiei) au refuzat să intervina. „Și a fost necesar sa vina Kolokolțev (ministrul de intrene) ca sa negocieze. Iata asa un model”, a reamintit Valeri Solovei. Într-un interviu acordat Meduza, fostul șef al departamentului de relații publice al MGIMO a confirmat că plecarea sa recentă de la universitate a fost motivată politic.. „Mai mult decât atât, mi-au arătat clar că această dorință provine din afara institutului și au fost citate astfel de cuvinte că „aș duce propagandă anti-statală și subminez stabilitatea politică „. Acesta este un citat exact”, a spus Solovei.

Cunoscutul politolog rus, doctorul in stiinte istorice, Valery Solovei, care a părăsit din motive politice postul de șef al departamentului de relații publice al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO_, a declarat că, în următorii doi ani, Rusia se va confrunta cu o „criză națională politică la scară largă” și doi ani mai târziu regimul actual va părăsi puterea.

