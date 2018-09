PREȘEDINTE EXTREMIST /// Dodon INSTIGĂ la URĂ: „Minoritățile sexuale trebuie declarate imorale și scoase înafara legii”

Congresul mondial al familiei se desfășoară sub egida președintelui țării în perioada 14-16 septembrie curent, fiind la cea de-a 12 ediție.

Șeful statului, Igor Dodon, consideră că marșurile și festivalurile organizate de către minoritățile sexuale ar trebui „declarate imorale, să fie condamnate cu fermitate și scoase înafara legii”. Declarațiile au fost făcute de către președintele țării, în timpul discursului său ținut la Congresul familiei, care are loc în perioada 14-16 septembrie curent la Chișinău.

