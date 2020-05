PREȘEDINTE ȘI MEMBRU DE PARTID. Alianța PDM și PSRM avizează pozitiv „inițiativa” de a modifica Codul Electoral

Deputații PDM și PSRM au votat pentru această „idee” în timp ce opoziția parlamentară a calificat votul o „capodoperă” „Încă o ”capodoperă” din partea majorității PSRM-PDM de la ședința Comisiei juridice de astăzi. Deși Curtea Constituțională a spun expres că ”(…) Președintele Republicii Moldova nu poate fi membru al unui partid politic şi nu poate promova sub nici o formă interesele unui partid” (Hotărârea nr.35/2017), membrii Comisiei juridice decid să susțină modificarea Codului electoral pentru a permite președintelui Republicii Moldova să fie membru de partid. Având în vedere că anterior PSRM a contestat la Curtea Constituțională interdicția legală cu privire la calitatea de membru de partid a șefului statului și Curtea le-a respins sesizarea, deduc că PSRM împreună cu PD; adoptă în mod deliberat o lege care încalcă hotărârile Curții Constituționale și, pe cale de consecință, încalcă prevederile Constituției”, a scris Sergiu Litvinenco pe facebook. Deputatul fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco, este de părere că democrații și socialiștii ar putea adopta o lege de modificare a Codului Electoral, care încalcă hotărârile Curții Constituționale și, în fond, prevederile Constituției.

