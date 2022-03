Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, îi numește „criminali de război” pe Putin și pe cei care au declanșat invazia din Ucraina: „Nu există nicio justificare, nici istorică, nici umană, nici politică”

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a declarat pentru Edupedu.ro, despre războiul din Ucraina, că „nu există nicio justificare, nici istorică, nici umană, nici politică” pentru invazia declanșată de Rusia, iar cei care au dat ordinul de atac, adică Vladimir Putin și clica sa, sunt „criminali de război”. „Poziția mea personală este de revoltă și de condamnare a ceea ce au făcut liderii ruși în frunte cu Putin”, a spus academicianul. El a adăugat: „nu cred că în România, propaganda Sputnik și altele au dat roade”. De remarcat că este prima luare de poziție publică a președintelui Academiei Române, după cinci zile de război.

El a adăugat că refuză să comenteze afirmațiile profesorului Oliver Jens Schmitt, preşedintele Secţiei de Istorie a Academiei Austriece de Ştiinţe, care a vorbit, într-un interviu acordat Edupedu.ro, despre „agenții de influență ruși în România”, care au fost preluați de site-ul de propagandă pro-rusă sputnik.md, printre care l-a numit și pe Ioan Aurel Pop.

„Eu refuz să comentez asemenea lucruri, domnului Schmitt, în urmă cu 10 ani, i-am tradus o carte, i-am publicat-o, are o chestiune personală legată de mine și refuz să comentez așa ceva, poziția mea a fost întotdeauna pro-occidentală, pentru prezența României în structurile euro-atlantice, iar domnia sa nu face aici decât să se amestece în treburile interne ale unei țări. Eu nu cred că în România, propaganda Sputnik și altele au dat roade”, a spus președintele Academiei Române.

Declarația lui Oliver Jens Schmitt: „România nu mai este singură, așa cum era în 1940. Dar România este amenințată, ca și în 1940, de corupția multor politicieni, de slăbiciunea instituțiilor sale, de o propagandă pro-rusă care s-a desfășurat, printre altele, prin intermediul site-ului sputnik.md, care tocmai a fost interzis de guvernul Republicii Moldova. Cine vrea să știe cine sunt agenții de influență ruși în România nu trebuie decât să citească acest portal și știe numele: Liderul partidului AUR George Simion, președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop, Arhiepiscopul Teodosie al Constanței sau Călin Georgescu; de altfel, în România, importante mijloace de informare în masă, precum Antena 3, fac propagandă pro-rusă și anti-occidentală. Această propagandă este mult mai puternică în România decât în 1938-1940. Cine atacă Occidentul în România promovează astăzi interesele rusești și pune în pericol securitatea națională a României, dar și a Republicii Moldova.”



Întrebat de Edupedu.ro care este poziția lui personală față de războiul din Ucraina, Ioan Aurel Pop a spus:



„Ca om și ca istoric este clară părerea mea: nu există nicio justificare, nici istorică, nici umană, nici politică în legătură cu un atac războinic asupra unei alte țări la începutul mileniului al III-lea în Europa. Există atâtea mijloace diplomatice, războiul nu e un mijloc de rezolvare a litigiilor internaționale dacă acestea există. Poziția mea personală este de revoltă și de condamnare a ceea ce au făcut liderii ruși în frunte cu Putin. De asemenea, e o poziție de simpatie față de țara atacată și o mare admirație pentru rezistența acestui popor. Discursul presupus istoric al liderului de la Kremlin privind inexistența statalității sau a unei tradiții și istorii a Ucrainei este de mult scos din arsenalul lumii civilizate, nu există popor fără istorie. Poporul ucrainean are propria istorie, propriul trecut, are propria tradiție politică justificată. Kievul a fost mama tuturor rusiilor, de acolo a pornit tradiția la sfârșitul mileniului I și începutul mileniului al II-lea al erei creștine, prin urmare, a spune astăzi că Ucraina nu are tradiție istorică, înseamnă să scoți de la naftalină, din arsenalul imperiilor trecute, niște argumente care nu rezistă criticii istorice. În concluzie, condamn ferm această agresiune și vina aparține în totalitate celui care a declanșat războiul.

În toate cărțile mele mi-am exprimat poziția pro-occidentală, încrederea în viitorul României în cadrul Uniunii Europene și am refuzat să port un dialog cu o țară care are o tradiție deosebită, mă refer la lumea rusă, dar care a alunecat pe panta dictaturii de mult și în care democrația este amenințată sau pe alocuri nici nu există. Națiunile nu au nicio vină pentru declanșarea războiaelor, ci conducătorii unor națiuni care declară războaie. Dacă ei ar merge în prima linie să lupte după ce au declarat războiul, vă garantez că nu l-ar mai declara. Prin urmare, națiunile sunt folosite de către o anumită propagandă, iar propaganda de la Kremlin nu face decât să folosească națiunea rusă în scopuri proprii anexioniste și expansioniste și toată lumea civilizată, după părerea mea, trebuie să condamne asemenea acte.

Firește că vor fi repercursiuni și eu sper ca lumea civilizată, occidentală și restul marilor puteri de pe glob să facă poziție comună și să reușească să anihileze această pecingine care este puterea de la Kremlin și care a declanșat acest război, iar cei care l-au declanșat, chiar dacă ei se cred în acest moment eroi, după părerea mea sunt criminali de război.”

Academia Română a trimis luni o scrisoare Academiei din Ucraina în care și-a exprimat susținerea Ucrainei în acest „război injust și crud” în care ucrainenilor le este atacată „suveranitatea, independența și libertatea”:

Despre controversa Sputnik și pozițiile luate de Aurel Pop în trecut



Amintim că, la finalul anului trecut, site-ul de propagandă pro-rusă Sputnik a făcut un top al personalităților și al partidelor politice din România. Capete de afiș au fost trecute senatorul Diana Șoșoacă, Arhiepiscopul Tomisului ÎPS Teodosie și partidul AUR, însă nu lipsesc din acest clasament al favoriților propagandei ruse președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, europarlamentarul Cristian Terheș sau Liviu Dragnea.

Ioan Aurel Pop a fost numit președinte al Academiei Române în 2018. Redactorul-șef G4media, Cristian Pantazi, amintea la momentul acela: „Rector al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj, Ioan Aurel Pop a promovat constant un discurs naţionalist, cu accente protocroniste.Nu mai departe decât în luna februarie, Ioan Aurel Pop făcea direct apologia naţionalismului promovat agresiv de câteva ţări vecine, unde programa şcolară e modificată cu rapiditate pentru a pune accentul pe propaganda ideologică.”

Ioan Aurel Pop, în februarie 2018, într-un interviu la Trinitas TV: „Uitați-vă ce se întâmplă şi mai aproape de noi, în Polonia, în Cehia, în Ungaria, cum reînvie aceste tradiții, inclusiv prin școală. Eu nu pledez pentru închiderea în sine și nici pentru naționalismul înțeles ca o apăsare și ca un egoism de tip etnico-național, Doamne fereşte!. Dar militez pentru demnitate în afirmarea propriilor valori. Dacă nu vom reuși să-i învățăm pe tineri să prețuiască valorile în mijlocul cărora s-au născut, atunci vor rămâne tot mai mulți în străinătate și vor crede că o școală din Elveția e mult superioară, deşi mulţi nu se adaptează”.

În 2016, Ioan Aurel Pop a caracterizat generaţia tânără, numită de el „generaţia Google, Facebook, SMS” ca fiind alcătuită din „oamenii lipsiți de cultură generală și de orizont artistic, oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitatea să compare și să ia decizii în cunoștință de cauză”. (…) „Sunt oameni, în general, inteligenți, dar cu inteligența canalizată spre scopuri controlate de o elită malefică”.

În 2012, pe atunci rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Ioan Aurel Pop a declarat că în Consiliul general de atestare a diplomelor si titlurilor universitare (CNATDCU) nu se putea lua o decizie în cazul lui Victor Ponta pentru că acest organism nu are atribuții directe, fiind nevoie anterior de o analiză în comisiile de specialitate, formate din juriști. El a spus că în cazurile de plagiat se pronunță „organisme abilitate ale statului român”, el nefiind de acord cu „dezordini și indiscipline”.



CV-ul academicianului Ioan Aurel Pop: