Președintele Comisiei de afaceri externe a Parlamentului European: Alegerile din Moldova au fost administrate transparent și corect

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Keith Flint, solistul Prodigy, a murit la vârsta de 49 de ani. Corpul artistului excentric a fost descoperit în locuința sa din Essex. Liam Howlett, coleg de trupă cu acesta, a declarat că Keith Flint „și-a luat viața în weekend”, potrivit The Guardian.

Alegerile din Republica Moldova au fost administrate transparent și corect. Este opinia lui David McAllister, președinte al Comisiei de afaceri externe (AFET) a Parlamentului European (PE), exprmată în cadrul ședintei Comisiei, in cadrul careia Rebecca Harms, șefa delegatiei PE de observare a alegerilor din Republica Moldova, și-a prezentat raportul de monitorizare.

