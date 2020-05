Președintele executiv al Asociației Investitorilor din România în R. Moldova: Am reușit să creăm peste 8000 de locuri de muncă

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Ideea de a gasi un nume de fete rar pentru fiica ta poate fi o adevarata provocare. Cu siguranta vrei un nume care sa o ajute sa iasa in evidenta si, totodata, sa ii fie pe plac chiar si peste cativa zeci de ani. Din fericire, exista multe nume de fete rare, pe cat de unice, pe atat de frumoase...

Partidul Comunist din China preia din nou controlul fabricilor ce furnizează materiale sanitare de protecție pentru întreaga lume, au declarat pentru New York Post importatori americani ce cumpără din China.

Concluzionând: e important să găsim aspectele pozitive în orice împrejurare! Această pandemie ne-a învăţat că grija faţă de semenii noştri este un dar de care poate am uitat. Ne stă în putinţă să devenim mai buni!

Astfel, noi am inițiat şi lansat începând cu 23 martie, campania socială ”Protejăm Viața”. Obiectivul de bază al campaniei este donarea echipamentelor de protecție pentru angajații de la punctele de frontieră ale Republicii Moldova. Instituțiile beneficiare ale acestui proiect sunt Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Până la momentul actual am donat trei loturi de echipamente de protecție ce au cuprins 19200 măști de protecție de unică folosință, 250 viziere, 250 seturi constume de protecție, 20000 mănuși de protecție de unică folosință și 250 000 litri de soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe.

- Am observat că AIR nu a rămas indiferentă față de criza pandemică care a afectat grav și Republica Moldova. Puteți face o trecere în revistă a sprijinului acordat de AIE în lupta cu COVID-19? - Asociația Investitorilor din România este solidară cu Republica Moldova, cu cetățenii săi care nu au rămas indiferenți și au încercat să ajute prin diverse modalități oamenii care sunt expuși cel mai mult riscului de infectare cu virusul de tip nou Covid-19.

Alt proiect inițiat acum câteva luni, dar din cauza pandemiei provocată de Covid-19, am fost nevoiți să amânăm implimentarea acestuia. Este vorba de oferirea cu titlu gratuit a câteva mii de cărți în limba română pentru liceele din stânga Nistrului. Aceste donații de carte vor fi adaptate necesităților instituțiilor de invățământ de acolo. Proiectul dat este finanțat de membrii AIR și are drept scop asigurarea și sporirea accesului la educație în limba română a elevilor din instituțiile de învățământ din stânga Nistrului.

Unul din proiectele AIR inițiat în parteneriat cu Biroul Migrație și Azil are ca scop ridicarea nivelului de implicare a străinilor în procesul de angajare legală pe piața autohtonă a muncii, precum și creșterea nivelului de implicare a mediului de afaceri. Prin realizarea acestui proiect ne-am propus implicarea activă a străinilor pe piața forței de muncă din RM, dar și crearea condițiilor pentru informarea străinilor precum și a mediului de afaceri. Pentru realizarea acestui proiect suntem în așteptarea aprobărilor din partea finanțatorilor de la Bruxelles, acolo unde a fost depus de echipa AIR.

- Care sunt cele mai mari proiecte în derulare? - În acest moment, principala preocupare AIR este de a susţine membrii noştri în condiţiile actuale, atât de grele pentru toată lumea. AIR la această etapă are inițiate câteva proiecte importante pentru întreaga societate din Republica Moldova. Ne dorim ca finalitatea acestor proiecte să aducă beneficii pe termen lung beneficiarilor acestora.

- Ce fel de companii fac parte din Asociație? - La moment, din familia AIR fac parte 30 membri. Printre membrii Asociaţiei noastre numărându-se unele din cele mai mari companii cu capital din România ce activează în Republica Moldova. Cu investiții de cca 120 milioane euro și cifra de afaceri de 400 milioane euro în Republica Moldova, membrii AIR se situează pe primul loc în Republica Moldova în ceea ce priveşte aportul adus de o singură ţară, România fiind şi principalul partener economic al Republicii Moldova. Membrii AIR reprezintă companii ce sunt specializate pe diverse ramuri de activitate: farmaceutic, juridic, asigurări, comerț, IT, construcții, transport, distribuție, consultanță, industria vinicolă, etc. Companiile din cadrul AIR au creat peste 8000 locuri de muncă în Republica Moldova, iar în ultimii ani se află printre angajatorii de top din țară.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

