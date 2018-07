Președintele filipinez, promite că va demisiona dacă cineva îi demonstrează că Dumnezeu există

Președintele filipinez, Rodrigo Duterte, a promis că va demisiona dacă cineva îi va putea demonstra că Dumnezeu există, la numai două săptămâni după ce a stârnit furia opiniei publice pentru că a spus despre Dumnezeu că este „prost“.



Într-un discurs Duterte a afirmat că are nevoie ca măcar o singură persoană să-i spună că a fost în Rai și că a vorbit cu Dumnezeu.

„Am nevoie de numai o persoană care să-mi spună... că există cu adevărat un Dumnezeu. Uite, am o fotografie. Am un selfie cu Dumnezeu“... Din atâtea miliarde (de oameni), eu am nevoie de numai unul. Şi dacă există unul, doamnelor și domnilor, eu îmi voi anunța imediat demisia“, a spus președintele filipinez.





Luna trecută, Rodrigo Duterte a fost intens criticat în Filipine, țară predominant catolică, după ce a ironizat logica lui Dumnezeu în povestea biblică de creare a lui Adam și a Evei. În vârstă de 73 de ani, președintele filipinez și-a apărat ulterior afirmațiile, spunând că este dreptul său să nu creadă în nicio religie.

Nu este pentru prima dată când Rodrigo Duterte stârnește un astfel de scandal. În trecut, el a criticat dur Biserica Catolică din Filipine, unde mai mult de 80% din populație este catolică. El i-a acuzat pe preoți de corupție și abuzuri sexuale, declarându-se chiar el victimă a unor astfel de abuzuri pe vremea când era elev la o școală din Davao.

Sursa: historia.ro