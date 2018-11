Președintele Iohannis: Am divergenţe cu Guvernul, dar nu în domeniul afacerilor europene

Klaus Iohannis a declarat, duminică la Bruxelles, că deşi are mai multe divergenţe cu Guvernul, pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România nu se numără printre ele, precizând că nu are intenţia să exporte pe plan extern neînţelegerile interne.





"Toate lucrurile pe care le fac pentru această Preşedinţie sunt mult mai bune. Lumea înţelege că vrem să avem o Preşedinţie de succes. Sigur au preocupări, au simţit că mai e de lucru până funcţionează, dar sunt realmente mai optimism decât am fost acum câteva săptămâni.



Eu am divergeţe în foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu în domeniul afacerilor europene şi nu în domeniul pregătirii Preşedinţiei româneşti pentru Consiliul UE. Trebuie să înţelegem că una este lupta politică, asta este dorinţa de a avea succes pentru preşedinţie Consiliului UE. Noi colaborăm pentru Preşedinţie. Nu am de gând să transfer divergenţele în politică externă pentru Preşedinţie şi nu cred că e intenţia Guvernului", a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, la finalul reuniunii Consiliului European care a avut loc duminică la Bruxelles.

Şeful statului a adăugat că a primit semnale de la oficialii europene că lucrurile se mişcă bine în domeniului pregătirii preluării Preşedinţiei Consiliului UE de către România.

"Am primit de la Bruxelles că lucrurile se mişcă în domeniul pregătirii practice şi logistice. Noi rămăsesem în urmă cu câteva chestiuni de logistică, de dotări, chestiuni care trebuiau să funcţioneze din prima zi şi am fost asigurat că majoritatea au fost deblocate de noul ministru şi lucrurile merg într-o direcţie bună",a explicat Iohannis.