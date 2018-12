Președintele PDM, Vlad Plahotniuc candidează pentru fotoliul de deputat pe lista naţională şi în circumscripţia uninominală din Nisporeni

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

"Cât de bun n-ar fi partidul, o dată la patru ani, partidele politice dau un examen în fața cetățenilor, care o să ne notifice ce am făcut noi, ce am făcut noi fiind la guvernare din 2016. Nu există un partid în RM decât Partidul Democrat. Nu există alterativă. Nu există alt partid politic în Republica Moldova care ar avea suficiente cadre, cunoştinţe, aceeaşi voinţă şi determinare să facă, să producă creştere economică care va sta la baza altor creşteri în salarii, în pensii, în ajutoare", a menționat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.

Lucrurile bune nu se opresc însă aici, a dat asigurări liderul democraţilor. Vor continua majorările de salarii şi pensii, vor fi deschise noi locuri de muncă şi vor fi renovate drumurile şi instituţiile sociale. Vlad Plahotniuc susţine că are planuri mari atât pentru Nisporeni, cât şi pentru întreaga ţară, dar pentru asta însă este nevoie de susţinerea oamenilor.

Vlad Plahotniuc a vorbit despre lucrurile bune pe care le-a făcut pentru Nisporeni. Doar în acest an, au fost asfaltaţi peste 40 de kilometri de drum, au fost create locuri noi de muncă, reabilitate sistemele de apeduct şi canalizare şi au fost renovate mai multe obiective de menire socială, pentru care s-au cheltuit zeci de milioane de lei. Toate astea nu s-ar fi implementat, fără muncă asiduă.

"După ce am auzit atâtea cuvinte bune, frumoase spuse de mine, mai ca să-l caut și eu pe acel Vlad Plahotniuc, cine e acesta? Sunt bucuros de fiecare dată să mă revăd aici acasă, în Nisporeni!" Sunt băștinaș din Nisporeni, îmi place să spun asta, mă mândresc cu asta și deja și sloganul nostru “Mă mândresc cu Nisporeni”.", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.

"Am venim să susţinem Partidul Democrat, schimbările în ţară. După alegeri sa avem o ţară, un stat puternic. "

"Am ales Nisporeniul, pentru că sunt băștinaș din Nisporeni, ador oamenii de aici, mă reprezintă, am făcut multe lucruri bune pentru Nisporeni și vreau să-mi continui această muncă", a menționat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.

" Bună ziua! – Bună ziua, dl președinte! Luați loc, vă rog! Dați-mi, vă rog, dosarul. Dle președinte, dosarul dvs. este primit, în trei zile noi îl examinăm. Până atunci, vă dorim succese. Am avut onoarea să vă văd alături. Vă mulțumesc și spor la lucru în continuare", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.

