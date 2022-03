Președintele Ucrainei, mesaj dur pentru premierul Ungariei: „Ascultă, Viktor, știi ce se întâmplă în Mariupol?”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, îi cere premierului ungar Viktor Orban ca Ungaria să decidă de partea cui este în războiul declanșat de către Vladimir Putin: „Ascultă, Viktor, știi ce se întâmplă în Mariupol?”.

Președintele Ucrainei a făcut aceste declarații la Consiliul European de joi de la Bruxelles, la care a luat parte și președintele american Joe Biden și unde Zelenski a avut o intervenție video.

Liderii UE și-au repetat angajamentele de sprijin pentru Ucraina, dar nu au ajuns la un acord asupra unor noi sancțiuni împotriva Rusiei sau a unei direcții rapide către statutul de candidat al Ucrainei, scrie Euractiv.

Zelenski le-a mulțumit liderilor europeani, dar a atras atenția că Uniunea Europeană întârzie să impună o nouă tranșă de sancțiuni împotriva Rusiei.

Într-un nou discurs emoționant, președintele ucrainean le-a spus liderilor UE că războiul cu Rusia este și o ciocnire a valorilor:

„Sunt lumi diferite, noi și ei. Sunt valori diferite, o atitudine diferită față de viață. Armata rusă nu știe ce este demnitatea. Ei nu știu ce este conștiința. Ei nu înțeleg de ce prețuim atât de mult libertatea noastră. Libertatea determină cum va trăi țara. Și cine vrea să fie în Europa”.

„Și acum, voi și cu mine, pregătim aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Aici spun: Nu întârziați, vă rog. În această lună care a trecut ați comparat aceste lumi și ați văzut totul. Cine merită ce. Și că Ucraina ar trebui să fie în UE în viitorul apropiat”.



„România știe ce este demnitatea, așa că va fi cu noi în momentul crucial”



El li s-a adresat apoi separat liderilor statelor UE, enumerând țările care susțin Ucraina în drumul său de aderare la UE:

„Lituania este cu noi. Letonia este pentru noi.

- Estonia este pentru noi.

- Polonia este pentru noi.

- Franța, Emmanuel (Macron), cred cu adevărat că vei fi pentru noi.

- Slovenia este pentru noi.

- Slovacia, pentru noi.

- Cehia este pentru noi.

- România știe ce este demnitatea, așa că va fi pentru noi în momentul crucial (...)

- Finlanda, știu că ești cu noi.

- Țările de Jos sunt raționale, așa că haideți să găsim un limbaj comun”.



„Ascultă, Viktor, știi ce se întâmplă în Mariupol?”



Singurul mesaj tăios l-a avut pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, căruia i-a cerut ca Ungaria să decidă de partea cui este.

„Sunteți un stat suveran. Am fost la Budapesta. Iubesc orașul vostru. Am fost de multe ori, foarte frumos. Un oraș foarte ospitalier. Și oamenii, la fel. Ați avut momente tragice în istorie. Am văzut Memorialul vostru. Pantofi pe malul Dunării. Despre crimele în masă. Am fost acolo cu familia mea.

Ascultă, Viktor, știi ce se întâmplă în Mariupol? Te rog, dacă poți, du-te la memorialul vostru. Uită-te la acei pantofi. Și vei vedea cum crimele în masă se pot întâmplă din nou în zilele noastre.

Și asta face Rusia acum. Aceiași pantofi. În Mariupol, sunt aceiași oameni. Adulți și copii. Bunici. Și sunt cu miile. Și aceste mii s-au dus. Și voi ezitaţi dacă să impuneţi sancţiuni sau nu? Şi ezitaţi dacă să lăsaţi armele să treacă sau nu? Şi ezitaţi dacă să faceţi comerţ cu Rusia sau nu? (...)

E timpul să decideţi odată. Noi credem în voi. Avem nevoie de sprijinul vostru”.