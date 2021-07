Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a ironizat pe președintele rus Vladimir Putin, într-o conferință de presă

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Articolul fiind semnat de președintele rus a apărut și în ucraineană pe pagina de web a Kremlinului. „S-ar putea să fim frați, dar mai degrabă precum Cain și Abel” a mai remarcat Zelenski care a ținut să precizeze că nu citise articolul cu atenție. În articolul publicat pe 12 iulie, Putin scrie – între altele – că „Ucraina își poate menține o suveranitate reală numai în parteneriat cu Rusia”. Zelenski caută soluții de mai mult timp să aibă o întrevedere directă cu președintele Putin pentru a discuta despre Crimeea și conflictul separatist din estul Ucraina dar se pare, cum a comentat tot el, că liderul de la Kremlin „nu are niciodată timp pentru asta”. De mulți ani, Putin subminează legitimitatea Ucrainei ca stat, într-un efort de a menține această țară în sfera de influență a Moscovei. Se relatează că i-ar fi spus fostului președinte american George W. Bush că Ucraina nici nu este un stat. În 2014, Rusia a anexat forțat peninsula ucraineană Crimeea.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a ironizat pe președintele rus Vladimir Putin, într-o conferință de presă, la care a fost rugat să comenteze un lung articol publicat recent de Putin în care argumenta că ucrainenii și rușii sunt un singur și același popor. Mă bucur că liderul unei mari națiuni are timp să scrie un articol atât de lung și informat, a comentat Zelenski.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

