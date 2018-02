Președintele ungar, Viktor Orban, va cere UE rambursarea cheltuielilor pentru protejarea frontierelor

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat, vineri, că va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel puţin jumătate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migraţiei, relatează agenţia MTI.





Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea şefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizată de către preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

„Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protecţia frontierelor. Nu ne protejăm doar pe noi înşine, ci întreaga Europă. Cel puţin jumătate din această sumă trebuie rambursată. Voi aduce asta în discuţie. Să trecem la treabă! Uniunea Europeană aparţine cetăţenilor europeni", a transmis Orban prin intermediul contului de Facebook.





Liderul de la Budapesta a precizat că unele propuneri de schimbări privind structura internă a comunităţii europene sunt „absurde şi inacceptabile", oferind ca exemplu ideea ca nu doar numărul cetăţenilor europeni, ci şi numărul imigranţilor ar trebui să fie luat în calcul atunci când se distribuie locuri în Parlamentul European.

Referindu-se la criza migraţiei, premierul Ungariei a subliniat că este timpul unor discuţii cuprinzătoare privind fondurile alocate controalelor de la frontiere.

La finele întrunirii de la Bruxelles, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat: „Astăzi am discutat despre priorităţile politice ale UE pe care vrem să le implementăm în bugetul multianual post-2020. Negocierile bugetare sunt întotdeauna dificile. Cu toate acestea, dezbaterea are loc acum într-un context geopolitic diferit în Europa şi luând în calcul Brexit. Am convenit că UE va cheltui mai mult pentru oprirea migraţiei ilegale, pentru apărare şi securitate".

Sursa: Mediafax.ro