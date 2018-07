PREMIERĂ / Samsung a ales România pentru o investiție UNICĂ în Europa

Agenția Centrade Cheil Europa anunță luni, într-un comunicat, că a fost selectată de Samsung pentru a lansa DIA (Digital Intelligence and Analytics), primul centru integrat de servicii digitale și de analiză a datelor, care deservește întreaga piață europeană, centrul fiind localizat în România, scrie Mediafax.



„În cadrul acestui nou parteneriat, agenția va oferi servicii de analiză a datelor ce vor răspunde nevoilor de marketing digital ale Samsung, folosind cele mai noi instrumente analitice. Printre serviciile oferite se numără analiza de date pentru propriile resurse digitale, măsurarea și analiza traficului și a conversiei în e-retail, folosirea Hybris pentru e-commerce sau măsurarea și analiza traficului pe site-urile partenerilor și ale competitorilor. Așadar, DIA devine principalul centru de analiză a traficului digital pentru Samsung pe piața europeană”, arată comunicatul.

„Echipa DIA din cadrul Centrade | Cheil include în prezent 19 profesioniști foarte bine pregătiți, cu o experiență solidă în analiza de date. Fiecare membru al echipei este calificat să ofere informații strategice pentru a sprijini luarea de decizii informate cu privire la strategia de conținut, optimizare și strategia comercială pe termen scurt și lung”, menționează agenția. Centrade | Cheil are deja o mare varietate de clienți în sud-estul Europei, oferind soluții digitale pentru Raiffeisen Bank, Toyota sau Carrefour.





„Înțelegem pe deplin provocările din toate industriile când vine vorba de analiză de date și credem că informațiile obținute sunt esențiale în demersul clientului de a-și depăși competitorii. Credem cu tărie că organizațiile care vor fi capabile să fructifice puterea datelor vor câștiga competiția pe viitor”, a declarat Radu Florescu, CEO Centrade | Cheil South East Europe.

Rețeaua globală Cheil, cu sediul central în Seul, are operațiuni în 44 de țări pe plan global, cu peste 6.200 de angajați. Rețeaua include Cheil Worldwide, Barbarian Group, BMB, Bravo Asia, Iris Worldwide, Mckinney și One Agency. Proiectele dezvoltate de agențiile din rețea au câștigat, în total, 344 de premii importante pe plan internațional în ultimul an, inclusiv un număr mare de Lei de aur la Cannes. Printre clienții grupului se numără Samsung, Absolut, Adidas, Lego, Shell, Alibaba, Dupont, Harman, IHG și Pizza Hut.

Centrade Integrated este o rețea de comunicare regională din sud-estul Europei, cu sediul central în București și cu birouri în Belgrad, Budapesta și Zagreb.

www.stiripesurse.ro