PREMIERĂ ÎN MOLDOVA - Primarul Șor a introdus călătoriile gratuite în transportul public la Orhei, dar și 37 de noi unități de transport public

Bundeswehr-ul a preluat marţi conducerea Forţei NATO de reacţie super-rapidă, informează agenţia germană de presă dpa, citată de Agerpres. „Vârful de lance“ al NATO, denumit oficial Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness...

Două persoane au fost înjunghiate mortal și alte patru au fost rănite în atacuri separate la primele ore ale noului an în Londra, informează BBC. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat la o petrecere privată în Park Lane, acolo unde alți doi...

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

„Întotdeauna am spus că fiecare vrea să creadă în miracolele și magia sărbătorilor de iarnă. Vă doresc ca visurile voastre să se realizeze, iar noi vom face tot posibilul ca acest lucru să se întâmple”, a dat asigurări primarul de Orhei, Ilan Șor, în aplauzele mulțimii.

Mai mult, edilul a promis că în următoarele două săptămâni ele vor fi dotate cu camere video, sistem GPS și wi-fi gratuit. Ilan Șor i-a îndemnat pe orheieni să aibă grijă de unitățile de transport, pentru că ele sunt bunuri municipale, astfel, Orheiul devenind primul oraș din Republica Moldova care dispune de propriile microbuze. „Este un eveniment istoric. Acesta este bunul nostru și să oamenii să aibă grijă de ele. Suntem primul oraș din Moldova care are propriile microbuze”. Pentru a demonstra calitatea noilor unități de transport, Ilan ȘOR a urcat în unul din noile microbuze care tocmai pornea pe rută.

Ilan Șor a menționat că această acțiune reprezintă încă o realizare a promisiunilor sale electorale. „În campania electorală din 2015 am promis că la Orhei va fi transport public gratuit. El este de astăzi”, a precizat primarul de Orhei.

