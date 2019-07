Premieră pentru Moldova! Caisele și cireșele autohtone au fost exportate în Germania

Primul lot de probă, livrat de către Companiile Fani SRL și Farm Prod SRL, a ajuns, la data de 15 iulie curent, în Germania. Fructele au fost importate de către Cooperativa OGA / OGV NORDBADEN EG –BRUCHSAL, organizație specializată în achiziția, procesarea, comercializarea fructelor și legumelor proaspete cu o cifră anuală de afaceri de peste 60 de milioane de euro, dintre care 20 de milioane de euro constituie comerțul cu prune și cireșe.

„Piața din Germania este o piață importantă pentru producătorii din Republica Moldova, astfel că ne-am concentrat ca să identificăm un grup care ar fi interesat să importe fructe autohtone. După o perioadă în care am discutat mai mult telefonic, reprezentanți ai Cooperativei OGA/OGV NORDBADEN EG –BRUCHSAL au venit în Moldova și au vizitat mai mulți membri ai Asociației Moldova Fruct, unde au văzut produsele, condițiile de păstrare, ambalajele, sortimentul. Totodată, s-a discutat și despre cerințele și parametrii de calitate, cantitatea de reziduuri maxim admisibilă. Țin să remarc că, producătorii care nu dețin certificate de calitate cum ar fi GLOBALGAP și GRASP nu pot să ajungă pe piețele din Germania, dar și pe alte piețe din UE. Am avut o întrevedere și în cadrul Conferinței Fruit Logistica, producătorii autohtoni s-au înregistrat în Registrul Cooperativei de furnizori, aceasta fiind o procedură obligatorie. Am vizitat această Cooperativă în cadrul misiunii de afaceri organizată de Asociație. În cadrul vizitei, reprezentanții Cooperativei au explicat producătorilor care sunt particularitățile de comerț cu fructe sâmburoase, cerințe față de ambalaj. Astfel, cele 2 companii autohtone s-au concentrat ca să producă calitativ, pentru că aspectul comercial al fructelor contează foarte mult, să respecte tehnologia de producție. În rezultat, ieri, 15 iulie cireșele și caisele moldovenești au ajuns în Germania și în rețelele de comercializare. Cooperativa ne-a spus că fructele noastre sunt foarte bune. A fost expediat un tir cu 6 tone de cireșe și 2,5 tone de caise”.





Iurie Fală a îndemnat producătorii din țara să identifice potențialii clienți și să realizeze un parteneriat de durată, să nu le fie frică de experiențe și piețe noi. Germania este o piață destul de deschisă pentru cireșe, prune și caise de calitate moldovenești.

Ion Tulei, directorul întreprinderii Farm-Prod, a reiterat că exportul pe care l-au realizat este extrem de important pentru compania sa.

„Am exportat 6 tone de cireșe, soiul Regina, cu prețul de 3,30 euro pentru un kg livrat. Este un preț destul de bun, chiar și în comparație cu prețul pe care îl obțin pe alte piețe. Cu suportul acordat de Asociația Moldova Fruct am reuit să identificăm Cooperativa OGA/OGV NORDBADEN EG –BRUCHSAL către care am exportat cireșele și caisele autohtone. Ei au apreciat fructele noastre și sperăm că pe viitor vom continua colaborarea. Am expediat tirul duminică și deja luni am primit confirmarea că fructele au ajuns la destinație. Sperăm să reușim să exportăm prune, la fel către această Cooperativă”, a mai spus Ion Tulei.

Ștefan Batlan, directorul companiei Fani SRL care a exportat 2,5 tone de caise în Germania, susține că rolul decisiv în realizarea exportului l-a avut calitatea fructelor.

„Cerințele pieței s-au schimbat foarte mult, iar cele mai importante sunt calitatea și gustul. Importatorii din Germania au rămas plăcut surprinși de gustul caiselor, deoarece importase recent 20 de tone din Serbia, însă fructele, potrivit lor, nu se compară cu cele moldovenești. Importatorii ne-au propus o colaborare de lungă durată, pe parcursul nu doar acestui sezon, iar acum pregătim un nou lot. Am exportat cu 0,6 euro/kilogram, însă ne-au promis o majorare de preț, după ce au examinat lotul. Cred că, un preț de 0,7 euro per kilogram, fără a include cheltuielile de livrare, ar fi optim. Este real să obținem un preț bun, doar dacă producem conform standardelor având certificarea GLOBALG.A.P. și calitate. Pe piața tradițională, rusă, avem concurență prea mare, de aceea trebuie să ne orientăm spre alte țări. Anul trecut, am mai exportat 300 de tone de prune în Germania și peste 350 de tone de prune în Letonia”, a menționat Ștefan Batlan.

Calitatea și gustul fructelor crescute de producătorii autohtoni, au fost înalt apreciate de către partenerii germani. Experiența este rezultatul unui program de diversificare a piețelor pentru companiile autohtone întreprinse de APEF Moldova Fruct cu suportul Proiectului USAID/Agricultura Performanta în Moldova.

