Premierul britanic Boris Johnson a anunțat lockdown total pentru Anglia

Premierul britanic Boris Johnson a anunțat luni seara că întreaga Anglie intră în lockdown, iar școlile se închid, din cauza bilanțului îngrijorător al epidemiei de coronavirus. Acest nou „lockdown” este la fel de strict precum cel din primăvară, de la începutul pandemiei. Oamenii vor avea voie să iasă din case doar cu motive întemeiate, magazinele neesențiale, teatrele, cinematografele, sălile de sport, saloanele de înfrumusețare, localurile și școlile se vor închide până cel puțin la jumătatea lunii viitoare.

Date fiind cifrele alarmante, e clar că trebuie făcut mai mult pentru a avea sub control noua variantă de coronavirus, care se răspândește rapid, și pentru a ajuta desfășurarea campaniei de vaccinare, a justificat Boris Johnson de ce este nevoie de un „lockdown” național.

Guvernul le cere oamenilor să stea în case și să nu iasă decât pentru motive bine întemeiate - cumpărături esențiale, mers la muncă, dacă nu o pot face de acasă, activități fizice, nevoi medicale și, important, pentru a scăpa de violența domestică.

„Cu aproape toată țara aflată sub restricții dure, este clar că trebuie să facem mai mult, împreună, pentru a aduce această nouă tulpină sub control în timp ce vaccinăm. În Anglia vom intra în carantină națională, care este suficient de strictă pentru a aduce sub control această tulpină. Acest lucru înseamnă că guvernul vă spune din nou să stați acasă. Puteți părăsi domiciliul doar pentru câteva motive stipulate de lege, precum cumpărături esențiale, pentru a munci dacă nu puteți lucra de acasă, pentru a face sport, pentru scopuri medicale, precum un test COVID sau pentru a scăpa de abuzul domestic”, a declarat Boris Johnson.