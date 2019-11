Premierul Chicu este OPTIMIST că poate primi 500 de milioane de dolari de la ruși și îl „AȘTEAPTĂ” pe Orban la Chișinău ca să discute ca între doi vecini buni

Premierul votat de PSRM și PDM, Ion Chicu vrea bani rusești și îl invită pe Ludovic Orban în R. Moldova.

Republica Moldova nu a semnat niciun acord cu Federația Rusă privind solicitarea unui credit în valoare de 500 de milioane de dolari. Asta a declarat premierul moldovean Ion Chicu, care susține că, deocamdată, a discutat cu omologul său rus, Dmitrii Medvedev, doar despre posibilitatea de a fi deschisă o linie de creditare în acest sens. Potrivit lui Chicu, la Moscova au avut loc doar discuții despre posibilitatea de a obține cele 500 de milioane de dolari de la ruși.

„R. Moldova are nevoie de un miliar 400 de milioane de euro. RM va intra pe piețile prin emisii și credite pe bază bilaterală. Cu premierul Federației Ruse, Dmitrii Medvedev, am discutat despre posibilitatea ca să fie deschisă o liniei de creditare de 500 milioane de dolari. Nu este vorba despre faptul că cele 500 de milioane să ajungă într-un an. Într-un an, anul viitor, ar putea ajunge 300 de milioane, în doi ani – 500 de milioane. A fost doar o discuție, o primă discuție. Este un proces îndelungat, faci solicitarea, la nivel tehnic se dicută, apoi se evaluează. Urmează reprezentanții ambelor țări să discute, inclusiv și despre destinația banilor. Urmează să fie examină cu precauție starea financiară a țării noastre. Urmează un proces foarte întelungat, nu am semnat niciun acord de credit, dar rămân optimist că o sa putem obține acest credit. Este prematur pentru discuții despre condițiile stabilite de partea rusă. Federația Rusă nu a promis ajutor R. Moldova. Noi am venit cu propunerea de a încheia o tranzacție, nu este vorba despre o pomană”, a declarat Chicu.



Chicu îl invită pe Orban la Chișinău

Ion Chicu anunță că, în cadrul discuțiilor cu ambasadorul României în R.Moldova, Daniel Ioniță, a reiterat invitația pentru șeful Executivului de la București, Ludovic Orban, de a efectua o vizită la Chișinău. Declarația a fost făcută cu puțin timp în urmă în cadrul unei conferințe de presă.

„Am avut o primă discuție cu domnul ambasador Ioniță, am abordat mai multe subiecte, inclusiv pe partea bilaterală. Am reiterat invitația pentru omologul meu din România pentru a vizita Republica Moldova și a stabili o agendă de discuții ca între doi vecini buni. O să discutăm și următorii pași așa cum este primit în relațiile dintre două guverne, două țări-prietene”, a declarat premierul.

Întrebat dacă există și o dată exactă când ar urma să aibă loc vizita, Ion Chicu a dat un răspuns negativ, menționând că autoritățile de la Chișinău au așteptat, inclusiv, rezultatele alegerilor prezidențiale din România. „Este firesc că am așteptat să se consume exercițiul de ieri. Noi vom fi permanent în contact și în comunicarea constructivă cu partea română”, a precizat el.