Premierul Poloniei: Justiția e condusă magistrați comuniști! Reforma e necesară!

Premierul Poloniei este de părere că mult-hulita la Bruxelles reformă în justiție, pentru care UE a activat în premieră articolul 7 din Tratatul pentru Uniunea Europeană, este necesară pentru de-comunizarea sistemului judiciar.



„Așa numita elită a republicii a treia tace din gură. Ar trebui să menționăm că unii membrii a așa-numitei elite provin din fostul partid comunist și au legătură directă cu fostele curți marțiale. Vorbesc despre această situație cu interlocutorii noștri din UE – aceștia îmi recunosc în față că un asemenea lucru este dizgrațios și scandalos. Instanțele superioare din Polonia sunt conduse de oameni din anii 1980” – a spus Mateusz Morawiecki pentru postul TV Republika.

Șeful executivului făcea referire la perioada când Polonia a fost sub lege marțială, între 1981 și 1983. Comuniștii, în frunte cu generalul Wojciech Jaruzelski, au încercat în acest fel să suprime opoziția. Mișcări pro-democrație precum Solidaritatea au fost interzise iar Lech Walesa a ajuns în închisoare peste noapte. În total, mii de activiști de opoziție au fost închiși fără să fie acuzați de ceva și peste 91 de oameni au fost uciși. Mare parte dintre prizonierii politici au fost eliberați abia în 1986, atunci când s-a dat o amnistie generală.

Niciun judecător comunist nu a fost pedepsit pentu ororile de justiţie



Mateusz Morawiecki a spus că niciunul dintre magistrații care au activat atunci în tribunalele militare comuniste nu a fost pedepsit, proclamarea legii marțiale fiind declarată ilegală în 1992. “Peste 100 de judecători și procurori din perioada stalinistă au activat până în anii 1980. Cred că unii mai sunt în viață și acum. Nimeni nu a fost pedepsit deoarece judecătorii aflați mai sus pe scara ierarhică își protejează colegii. Este injustiție pe față. De aceea cred că cea mai mare parte a societății poloneze susține reforma tribunalelor pe care am inițiat-o. Am introdus reguli pentru care am fost lăudați în UE. De exemplu, repartizarea aleatorie a dosarelor.”

Premierul polonez a dezvăluit că principalii reprezentanți ai instituțiilor europene recunosc că Varșovia are dreptate, dar o fac în tăcere, deoarece nu o pot face din anumite constrângeri. Mateusz Morawiecki a spus că liderii de Bruxelles sunt rușinați de prezența judecătorilor din timpul legii marțiale în fruntea justiției poloneze.

